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NBA冠軍戰／無緣3連霸　柯瑞仍信心下季回到總冠軍舞台

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲柯瑞仍然自信下季勇士還是可以打總冠軍戰。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在14日的總冠軍戰G6敗給暴龍，無緣抱起冠獎盃，也無法完成夢寐以求的3連霸，更可憐的是在本戰湯普森(Klay Thompson)又遭逢左膝十字韌帶撕裂的傷勢，完全重挫勇士的未來，但談到這場失利，柯瑞(Stephen Curry)卻有信心下季他們將會重新回到總冠軍的舞台。

背水一戰的勇士，在上半場就不斷跟勇士互換領先，兩節打完也僅以3分些微落後，不過進下半場，「浪花弟」湯普森傷卻不幸遭逢十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，讓勇士在少一個得分點，儘管兩軍到了決勝節依舊不相讓，但最終勇士還是以110比114敗給暴龍，無緣3連霸的夢想，也讓暴龍奪下隊史首座NBA總冠軍獎盃。

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對於這場失利，柯瑞雖然承認感覺很難受，但仍然自信夏季他們還是會強勢回歸，「被淘汰的感覺很不好，必須要稱讚暴龍在總冠軍戰的表現，他們值得這座冠軍。輸掉總冠軍的感覺很不好，我們已經證明了自己，並且付出一切，在季後賽中我們只差最後一步，但現在這結果決定了我們整季的命運，這感覺很難受。但我們還有冠軍的基因以及個性，我相信下季還是會回到總冠軍戰這個舞台，我對我們最後的奮鬥感到自豪。」

由於這是勇士在甲骨文球場的最後一戰，結果勇士卻以輸球收場，柯瑞對此表示，「這裡有許多情感和想法，但我們沒有遺憾，儘管輸掉總冠軍戰，這裡卻有很多我們美好的回憶，我們球隊的歷史和成就都在這座球館，這很有代表性。我們的成就會延續到新球館，並有新的回憶，希望球迷感激這段旅程，記住這47年的經歷。」

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA柯瑞
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