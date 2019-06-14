明星賽光芒被邊緣　球員大嘆不公：永遠輪不到我們

▲光芒球員潘恩（Tommy Pham）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

光芒隊是大聯盟數一數二的戰績好的球隊，但是在明星賽票選上面，似乎沒有獲得球迷太多的關注，球員潘恩（Tommy Pham）認為球隊很多球員都被忽略了，直呼整個聯盟不公平。

光芒隊戰績41勝26敗、勝率6成12，排在美東區第2名，在全大聯盟排前5名，不過陣中許多繳出優秀成績的球員都沒有獲得球迷青睞，全隊僅有外野手美杜斯（Austin Meadows）擠進票選前3名。

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「我們沒有得到應有的肯定，這完全是不公平的，大市場對上小市場球隊，從來都不公平。」潘恩表示，「當我看到票選名單，紅襪布萊德利、洋基賈德納的打擊率約2成，甚至更低，但他們仍在明星賽票選排行榜上。」

潘恩指出，小市場球隊難以登上全國轉播，球迷無法認識我們，無論在球迷基數、市場等，小市場球隊難以與大市場競爭，分到的資源也相對少，尤其難以獲得曝光的機會，這是大聯盟存在已久的現象。

「我們沒有得到ESPN轉播的任何幫助，這是球迷看見我們最好的方式，但永遠輪不到我們，所以他們看到只是同樣的球員，小熊、道奇、洋基、紅襪這些隊伍。」潘恩說。

入選明星賽與否，關係著薪資談判時的籌碼，潘恩表示，「這必須要改變，因為進入薪資仲裁，討論到成績時，這會是其中一個指標。」

▲光芒外野手美杜斯（Austin Meadows）。（圖／達志影像／美聯社）