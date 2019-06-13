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日職／郭俊麟第4局挨轟退場　西武0比4落後巨人

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▲2019雙獅賽西武投手郭俊麟。（圖／統一球團提供）
▲郭俊麟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒西武獅隊台灣投手郭俊麟13日先發對上讀賣巨人隊，巨人隊台灣好手陽岱鋼今日同樣排入先發名單，郭俊麟第4局挨了一發3分砲，投完4局後退場，西武0比4落後。

1局上巨人隊進攻，亀井善行獲得四壞球，坂本勇人擊出右半邊界外飛球被二壘手接殺，亀井善行成功盜上二壘，捕手傳球失誤一舉上到三壘，丸佳浩擊出右半邊安打，岡本和真擊出右外野飛球接殺，丸佳浩成功盜上二壘，大城卓三遭到三振。

1局下西武隊進攻，秋山翔吾遭到觸身球，源田壯亮擊出二壘滾地球，秋山翔吾在二壘被封殺，源田壯亮野手選擇上到一壘，外崎修汰擊出二壘上方飛球接殺，山川穂高擊出中間方向安打，攻佔一、三壘，森友哉擊出二壘滾地球刺殺。

請繼續往下閱讀...

2局上巨人隊進攻，阿部慎之助獲得四壞球，若林晃弘擊出中外野飛球接殺，陽岱鋼獲得四壞球，炭谷銀仁朗觸擊短打刺殺，推進上到二、三壘，亀井善行遭到三振。

2局下西武隊進攻，中村剛也擊出中間方向安打，栗山巧擊出本壘後方界外飛球接殺，木村文紀擊出三壘平飛球接殺，金子侑司擊出游擊滾地球刺殺。

3局上巨人隊進攻，坂本勇人擊出右外野飛球接殺，丸佳浩擊出左外野飛球接殺，岡本和真擊出三壘滾地球刺殺。

3局下西武隊進攻，秋山翔吾擊出右外野飛球接殺，源田壯亮獲得四壞球，源田壯亮成功盜上二壘，外崎修汰擊出三壘滾地球刺殺，源田壯亮上到三壘，山川穂高擊出三壘滾地球刺殺。

4局上巨人隊進攻，大城卓三擊出二壘滾地球刺殺，阿部慎之助獲得四壞球，若林晃弘擊出右外野飛球接殺，陽岱鋼擊出右外野二壘安打，攻佔二、三壘，炭谷銀仁朗擊出左外野3分全壘打，亀井善行擊出右外野安打，坂本勇人擊出中外野飛球接殺。

4局下西武隊進攻，森友哉擊出中外野飛球接殺，中村剛也遭到三振，栗山巧遭到三振。

郭俊麟總計4局，用了66球，被擊出4支安打，投出2次三振，4次四壞球，失3分，3分自責分，防禦率上升為4.50，第5局西武換投小川龍也，郭俊麟前一次對上當時還在火腿隊的陽岱鋼，當天投3.2局，這次則是投滿4局。

巨人隊先發名單：
1、左外 亀井善行
2、游擊 坂本勇人
3、中外 丸佳浩
4、三壘 岡本和真
5、一壘 大城卓三
6、指定 阿部慎之助
7、二壘 若林晃弘
8、右外 陽岱鋼
9、捕手 炭谷銀仁朗
投手 櫻井俊貴

西武隊先發名單：
1、中外 秋山翔吾
2、游擊 源田壯亮
3、二壘 外崎修汰
4、一壘 山川穂高
5、捕手 森友哉
6、三壘 中村剛也
7、指定 栗山巧
8、右外 木村文紀
9、左外 金子侑司
投手 郭俊麟

關鍵字： 日職西武郭俊麟巨人陽岱鋼棒球
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