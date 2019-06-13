日職／捕手阻殺暴傳　郭俊麟首局無奈失分



▲郭俊麟。（圖／翻攝西武官方臉書）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒西武獅隊台灣投手郭俊麟13日先發對上讀賣巨人隊，巨人隊台灣好手陽岱鋼今日同樣排入先發名單，一開賽郭俊麟受到捕手傳球失誤影響而失掉1分非自責分，首局西武0比1落後巨人。

1局上巨人隊進攻，亀井善行獲得四壞球，坂本勇人擊出右半邊界外飛球被二壘手接殺，亀井善行成功盜上二壘，捕手傳球失誤一舉上到三壘，丸佳浩擊出右半邊安打，岡本和真擊出右外野飛球接殺，丸佳浩成功盜上二壘，大城卓三遭到三振。

1局下西武隊進攻，秋山翔吾遭到觸身球，源田壯亮擊出二壘滾地球，秋山翔吾在二壘被封殺，源田壯亮野手選擇上到一壘，外崎修汰擊出二壘上方飛球接殺，山川穂高擊出中間方向安打，攻佔一、三壘，森友哉擊出二壘滾地球刺殺。

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巨人隊先發名單：

1、左外 亀井善行

2、游擊 坂本勇人

3、中外 丸佳浩

4、三壘 岡本和真

5、一壘 大城卓三

6、指定 阿部慎之助

7、二壘 若林晃弘

8、右外 陽岱鋼

9、捕手 炭谷銀仁朗

投手 櫻井俊貴

西武隊先發名單：

1、中外 秋山翔吾

2、游擊 源田壯亮

3、二壘 外崎修汰

4、一壘 山川穂高

5、捕手 森友哉

6、三壘 中村剛也

7、指定 栗山巧

8、右外 木村文紀

9、左外 金子侑司

投手 郭俊麟