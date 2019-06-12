世大運／余艾玟走出半年消沉　「我還可以更好」拼第三次奧運

▲世大運射擊代表隊，10公尺空氣手槍余艾玟。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第30屆拿坡里世大運即將在7月登場，中華射擊代表隊名單也公布，共有10人（5男5女），其中去年印尼雅加達亞運10公尺空氣手槍拿下第8的余艾玟，也同時入選奧運培訓隊。余艾玟透露，其實過去半年多一直在消沉階段，最近終於慢慢調整回來。

余艾玟談到自己的缺點，「我知道我自己還可以更好，但是我很容易給自己目標太低，比如世界盃進決賽就覺得可以了，但這樣是不行的，應該還要再往上，但自己心態就覺得可以，算是我自己的缺點吧，應該要往前三名去。」發現自己這問題是從亞運進決賽開始。

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余艾玟亞運後連兩場世界盃進入決賽，但都打不好，「有點恐慌、心理有點不夠，這三場打完之後我消沉很久，有看書也有找我們啟蒙老師聊聊，發現了這個問題點去做調整，就感覺亞運之後好像沒有階段目標，明明後面還有世大運、奧運，會一直去想為什麼我進到決賽就不行？」

▼世大運10公尺空氣手槍名單：左起黃維德、余艾玟、郭冠廷。

這樣消沉期從去年9月到今年4月大概半年的時間，余艾玟說，「我好像浪費每一次可以前進2020年的機會，只剩下三次，靜下心來去想這問題後，德國站有回來了，發現我一個月可以調整，之後一定可以更好，這周全國梅花盃跟世大運這兩場算是考核。」

這是余艾玟第一次世大運也是最後一次，「就選上好好拼，目標放在奧運，之前參加過兩屆奧運，比賽經驗豐富，就是關鍵點自己要再細微調整，兩屆奧運都沒進決賽，就當見見大場面，現在心裡很平靜了，沒有低潮的心情，困住自己。」