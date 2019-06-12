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日職／18歲吉田輝星初登板奪勝　成21世紀出生首勝投

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▲吉田輝星。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲吉田輝星。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

去年席捲甲子園的「金足農旋風」，12日吹向北海道札幌球場，眾所矚目的吉田輝星在火腿主場迎接生涯初登板，在33563位球迷面前，投5局失1分，隊友強而有力的牛棚及打線支援下，拿下生涯首勝，成為日職史上第19位初登板及勝投的高中畢業生，也是21世紀出生的球員中，首位拿下勝投的投手。

吉田輝星跨聯盟交流賽演出處女秀，面對廣島首局就面臨亂流，2保送、1安打形成滿壘，對西川龍馬飆出生涯首K，化解危機，2局被敲2安打失1分，然後就穩定下來投滿5局才退場。

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吉田輝星投5局用84球，奪4K，被敲4安打，有2次保送，最快球速飆147公里，火腿隊友在他失分後馬上超前比數，強力牛棚後援，助他拿到生涯首勝。

吉田輝星去年帶領金足農闖出黑馬傳奇，6場比賽都登板，代表秋田縣拿下至1915年以來最佳的亞軍成績，也讓全日本都颳起「金足農旋風」，新人選秀會上他被火腿第一指名挑中，二軍登板都吸引不少球迷，本季在二軍9場出賽0勝3敗，防禦率4.15。

吉田輝星奪生涯首勝後登上英雄訪問台，他表示，「一軍的投手丘上投球感覺不太一樣，儘管如此也不會太緊張，就從第1局這樣投下去。」他透露，首勝球要自家珍藏，送給栽培他的雙親。

吉田輝星2001年1月21日出生，是日職首位21世紀出生拿下勝投的投手，他也是繼2015年樂天金鷹的安樂智大後，日職1966年執行選秀制後，第19位高中畢業生初登板就拿下勝投的投手。

關鍵字： 日職吉田輝星火腿金足農
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