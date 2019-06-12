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日職／王柏融4支1連5場安打　18歲吉田輝星初登板就首勝

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿12日北海道主場迎戰廣島，王柏融先發第三棒，鎮守左外野，火腿去年選秀首輪指名，吉田輝星處女秀投5局失1分，最快147公里，王柏融前3打席熄火，8局下第三打席敲出二壘安打，延續第5場安打，火腿最終以2比1獲勝，吉田輝星拿下生涯首勝。

吉田輝星首局就遇到亂流，先被長野久義敲出安打，保送菊池涼介，用三壘滾地球解決巴提斯塔（Xavier Batista），但又保送鈴木誠也形成滿壘，然後吉田輝星在面對危機時，對西川龍馬飆出生涯首K，再讓磯村嘉孝敲三壘滾地球化解危機無失分。

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火腿1局下進攻，西村遙輝右外野飛球出局，大田泰示轟出左外野全壘打，本季第12轟，王柏融滿球數敲滾地球形成兩出局，中田翔敲二壘安打，清宮幸太郎被三振留下殘壘。2局上廣島由田中廣輔、長野久義安打連線追平為1比1。

火腿2局下再超前，渡邊諒、平沼翔太、石川亮安打形成滿壘，西村遙輝敲一壘滾地球，廣島隊補位瑕疵內野安打帶1打點，前一打席開轟的大田泰示隨後敲雙殺打沒有再拉開比數，火腿2比1領先。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

吉田輝星3局上首度演出3上3下，3局下王柏融率先登場，敲出投手滾地球出局，中田翔敲出安打，不過留下殘壘。吉田輝星邁向4局上，先三振磯村嘉孝，再以滾地球解決安部友裕，會澤翼掃出右外野二壘安打，再讓田中廣輔敲界外飛球出局。火腿4局下7至9棒3上3下。

吉田輝星5局上登板飆1K，再演第2次3上3下，投完5局僅失1分握有勝投候選資格，5局下火腿西川遙輝保送後，大田泰示再次敲滾地球，而且西川遙輝遭到夾殺，下一棒王柏融被大瀨良大地三振，火腿仍以2比1領先。

火腿6局開始啟動牛棚，井口和朋、公文克彦、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）連續3局都演出3上3下，廣島先發大瀨良大地也持續好投投到7局結束僅失2分，8局下也連解決2人，王柏融第四打席敲出右外野二壘安打，由杉谷拳士代跑。石川直也9局上登板，被鈴木誠也敲安打再靠西川龍馬短打上二壘，磯村嘉孝吞三振，小窪哲也保送上壘，順利化解危機，火腿系列賽拿下2連勝。

王柏融從6月6日起已連續5場比賽都敲出安打，且有3分打點，此戰前3打席敲兩次滾地球、挨1K，終於在8局下最後一打席敲出二壘安打，延續連續安打場次，4打數1安打，打擊率0.296。

吉田輝星去年在甲子園帶領金足農拿下亞軍，也入選亞青日本隊，被火腿在首輪挑中，他今年1月才過18歲生日，本季二軍出發，出賽最多只投過4局，12日一軍初登板除了首局亂流失分之外，投滿5局，用84球，被敲4安打，奪4K，有2次四壞保送，失1分，初登板就拿下首勝投。

關鍵字： 日本火腿王柏融吉田輝星
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