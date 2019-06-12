日職／王柏融被三振　吉田輝星首秀滿5局失1分勝投候選

▲王柏融打擊。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿12日北海道主場迎戰廣島，王柏融先發第三棒，鎮守左外野，火腿去年選秀首輪指名，吉田輝星處女秀投5局失1分握勝投資格，王柏融連兩打席敲內野滾地球，第三打席被三振，5局結束火腿2比1領先。

吉田輝星首局就遇到亂流，先被長野久義敲出安打，保送菊池涼介，用三壘滾地球解決巴提斯塔（Xavier Batista），但又保送鈴木誠也形成滿壘，然後吉田輝星在面對危機時，對西川龍馬飆出生涯首K，再讓磯村嘉孝敲三壘滾地球化解危機無失分。

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火腿1局下進攻，西村遙輝右外野飛球出局，大田泰示轟出左外野全壘打，本季第12轟，王柏融滿球數敲滾地球形成兩出局，中田翔敲二壘安打，清宮幸太郎被三振留下殘壘。2局上廣島由田中廣輔、長野久義安打連線追平為1比1。

火腿2局下再超前，渡邊諒、平沼翔太、石川亮安打形成滿壘，西村遙輝敲一壘滾地球，廣島隊補位瑕疵內野安打帶1打點，前一打席開轟的大田泰示隨後敲雙殺打沒有再拉開比數，火腿2比1領先。

吉田輝星3局上首度演出3上3下，3局下王柏融率先登場，敲出投手滾地球出局，中田翔敲出安打，不過留下殘壘。吉田輝星邁向4局上，先三振磯村嘉孝，再以滾地球解決安部友裕，會澤翼掃出右外野二壘安打，再讓田中廣輔敲界外飛球出局。火腿4局下7至9棒3上3下。

吉田輝星5局上登板飆1K，再演第2次3上3下，投完5局僅失1分握有勝投候選資格，5局下火腿西川遙輝保送後，大田泰示再次敲滾地球，而且西川遙輝遭到夾殺，下一棒王柏融被大瀨良大地三振，火腿仍以2比1領先。

吉田輝星投5局，用84球，被敲4安打，奪4K，有2次四壞保送，失1分。

王柏融在11日對廣島隊，從6月6日起已連續4場比賽都敲出安打，且有3分打點，目前打擊率2成97。