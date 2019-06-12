「東區波波」子弟再出師　灰熊延攬公鹿助理教練掌兵符

▲灰熊新任總教練詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

灰熊12日宣布將聘請公鹿助理教練詹金斯（Taylor Jenkins）擔任球隊總教練，這是巴登霍澤（Mike Budenholzer）這些年身邊第3名助理教練接任其他隊總教練的職務，前兩位分別是爵士史奈德（Quin Snyder）、籃網亞特金森（Kenny Atkinson）。

根據《ESPN》報導，灰熊本季繳出33勝49敗排名西區倒數第4，戰績欠佳的情況下，例行賽結束後炒掉總教練畢克斯達夫（J.B. Bickerstaff），經過近2個月的覓才，找上公鹿助理教練詹金斯執掌教鞭。

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灰熊籃球營運副總裁克萊曼（Zachary Kleiman）接受訪問表示，「我們相當期待及歡迎詹金斯加入灰熊這個大家庭，他有著優異地執教經驗，我們看好他能夠激發球隊裡的年輕球員，經過時間的歷練將能帶領球隊更上一步。」

詹金斯本季擔任公鹿助理教練，公鹿拿下獨走全聯盟的60勝22敗，場均得分118.1分獨走聯盟，在防守指數104.9也排名第1；進攻指數113.5也排在第4。並且公鹿也殺進睽違18年的東區冠軍戰。

▲公鹿教頭巴登霍澤執教表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）



詹金斯在本季效力公鹿之前，曾經跟在巴登霍澤身邊5個賽季（2013－2018）擔任老鷹助理教練，5年當中也有4次闖進季後賽，也在2015年殺進東區冠軍賽，他也曾經在2015年擔任明星賽東區的助理教練。

詹金斯與巴登霍澤都來自馬刺，他也曾在2007年擔任馬刺發展聯盟的助理教練，也有執教過總教練的經。巴登霍澤是現今複製馬刺教練波波維奇（Gregg Popovich）團隊球風最佳的人，本身的執教能力也備受肯定，旗下子弟兵也紛紛開枝散葉，包括詹金斯在內還有爵士史奈德、籃網亞特金森也都曾擔任過巴登霍澤的助理教練。