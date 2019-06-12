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世籃賽／美國隊以NBA為主體　開出20人大名單備戰32強

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▲▼2014世界盃美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊2014年世錦賽奪冠，連兩屆稱霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年FIBA世界盃資格賽結束，將在8月底進行32強賽，爭奪最後8強晉級於中國舉行的淘汰賽。不同於資格賽，美國派出NBA等級一線球員出賽，並且將原有的14人培訓名單擴張到20人，最終再由總教練波波維奇（Gregg Popovich）選出12人名單。

FIBA將第18屆「世錦賽」正式改名為「世界盃」，並效法足球FIFA世界盃進行主客場對戰，4大州資格賽從2017年11月底開打到今年2月底結束，32強名單出爐，接下來將在8月31日中國4個城市8個場館進行32強賽、16強賽，決定最後8強名單。

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目前排名世界第一的美國，曾經在2010年、2014年拿下世錦賽冠軍，不同於資格賽是由NBA發展聯盟球員為主體，NBA賽季結束後進入32強賽，將派出國內一線球員出賽。美國籃協日前宣佈，將培訓名單增加6人來到20人名單，參加8月5-9日訓練營，最終再由總教練波波維奇選出12人名單。

後衛：

畢爾（Bradley Beal）、戈登（Eric Gordon）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（C.J. McCollum）、羅瑞（Kyle Lowry）、米歇爾（Donovan Mitchell）、沃克（Kemba Walker）

前鋒：

巴恩斯（Harrison Barnes）、哈里斯（Tobias Harris）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、勒夫（Kevin Love）、米德爾頓（Khris Middleton）、米爾塞普（Paul Millsap）、塔圖（Jayson Tatum）、塔克（P.J. Tucker）、戴維斯（Anthony Davis）

中鋒：

卓拉蒙德（Andre Drummond）、羅培茲（Brook Lopez）、透納（Myles Turner）

庫茲馬、羅培茲、米爾塞普、塔圖、塔克6人為新進成員，考量到原先陣容禁區深度的不足，這6人之中除了米歇爾都是禁區球員。

關鍵字： 世界盃男籃美國波波維奇
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