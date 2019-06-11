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日職／7上得點圈2名跑者　陽岱鋼遭三振

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▲陽岱鋼出戰西武。（圖／翻攝自FOX）

▲陽岱鋼出戰西武。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊與西武隊交流賽今天（11日）第一戰，巨人外野手陽岱鋼擔任先發6棒右外野出賽，2局上首打席被三振。5局上第2打席選了保送。7局上一出局二、三壘遭到三振。

西武在1局下一出局後源田壯亮安打，二出局後山川穂高及森友哉連續安打，加上丸佳浩的失誤攻下1分。

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巨人隊面對西武先發投手佐野泰雄，前3局是無安打、無人上壘，陽岱鋼在2局上二出局後上場打擊，在2好球之後，對一顆球出棒過半，被主審裁定三振出局。

4局上巨人一出局坂本勇人被保送，破了完全比賽，接著丸佳浩敲出左外野安打，破了無安打比賽，但岡本和真打出游擊雙殺打。

西武先發投手佐野泰雄臨危授命先發4局退場，5局上換洋投馬丁中繼，巨人隊一出局後陽岱鋼打擊，選了保送上壘，可惜下一棒又是雙殺。

西武獅在6局下利用接連4支安打攻下3分，中村剛也打到右外野飛球，陽岱鋼假動作接殺，差一點騙了山川穂高。

7局上巨人隊無人出局丸佳浩被觸身球，岡本和真左外野飛球被美技接殺，大城卓三打出右外野二壘安打，攻占二、三壘，陽岱鋼在2好2壞時揮棒往下掉的變速球，遭到三振，

陽岱鋼之前在跨聯盟5場比賽，16打數有9支安打、3打點，打擊率高達5成63，還有1支全壘打，打擊威力不錯。

關鍵字： 日職陽岱鋼
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