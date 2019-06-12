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NBA冠軍戰／雷納德理解KD處境　因為經歷過相同情況

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▲暴龍雷納德、勇士杜蘭特。（圖／CFP）

▲雷納德對杜蘭特情況感到難過。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G5暴龍以1分差惜敗勇士，不過這戰的重點幾乎都聚焦在杜蘭特(Kevin Durant)的傷勢，不過在杜蘭特受傷當下，暴龍球迷卻全場歡呼，這也讓勇士球員很不滿，但隨後全場球迷就開始鼓掌給予KD最高敬意，雷納德(Kawhi Leonard)賽後也談到了杜蘭特傷勢，表示可以理解對方，因為自己也經歷過同樣的事。

由於勇士原先已經處在1比3的絕對落後，使得衛冕軍在最後時刻讓杜蘭特出戰G5，而他一登場就展現強大火力，接連在外線飆三分球，也幫勇士打出好的開局，不過到了第二節，杜蘭特卻在一次進攻舊傷復發，勇士球團也宣告是阿基里斯腱的傷勢，基本上賽季已經報銷，KD最終留下11分、2籃板的數據。

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對於杜蘭特受傷，暴龍球迷第一時間竟是全場歡呼，是到了羅瑞(Kyle Lowry)、格林(Danny Green)等暴龍球員要求停止才轉為鼓掌致敬，雖然最後勇士贏下比賽，但他們卻完全開心不起來，湯普森(Klay Thompson)就表示，「杜蘭特是史上最佳球員之一，我們想念他，也想為他贏下場比賽，但這樣得情況很令人難過，甚至都不想去慶祝這場勝利。」

身為勇士最大勁敵的雷納德也在賽後談到對KD受傷的看法，「這是一個毀滅性的傷害，這是最後的舞台，杜蘭特試著挺身而出，但卻發生這樣的事情，我為他感到很難過。我之前也經歷過這樣的情況，我希望杜蘭特可以盡快恢復，同時也希望他在過程中不要有心理上的壓力，好好完成復健。」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特阿基里斯建受傷。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍杜蘭特
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