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NBA冠軍戰／雷納德本季季後賽已得710分　列史上第5

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▲勇士柯瑞、暴龍雷納德。（圖／路透社）

▲雷納德本季季後賽已經得到710分排在歷史第5。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰原先已經取得3比1絕對領先的暴龍，回到主場並沒有把握住優勢，最終以1分差讓衛冕軍成功續命，只是暴龍一哥雷納德(Kawhi Leonard)的表現依舊搶眼，儘管命中率低迷，但還是砍了26分，經過這場比賽後，雷納德在本季季後賽已經得到710分，成為歷史單季得分第5高的球員。

有著輸不得壓力的勇士，在開賽就對雷納德祭出鐵血防守，只要他一突破就會遭到多人包夾，使得他的效率不如前幾場來的高，不過在上半場雷納德依舊出手12次，命中4球得到13分，到了第3節雷納德更直接被守死，只有3次出手還全部落空，只憑藉罰球得到1分，不過決勝節「可愛」再次展現他的殺手本色，在3分鐘內突破、外線樣樣來，連續砍了12分這也幫助暴龍受度反超比數。

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原先看要到手的勝利暴龍卻無法把握，在終場前靠著湯普森(Klay Thompson)、柯瑞(Stephen Curry)接連飆三分彈情況下，勇士最後起死回生拿下重要的勝利。儘管輸球雷納德依舊創了里程碑，在G5賽前，他本季季後賽總共已經得到684分，高居歷史第8，但他今天轟了26分之後，單季季後賽得分來到710分，超越了2009年的布萊恩(Kobe Bryant)、2012年的詹姆斯(LeBron James)以及2000年的歐尼爾(Shaquille O'Neal)，排在歷史第5。

排在雷納德前面的是1992年喬丹(Michael Jordan)的759分、2018年詹姆斯的748分、1995年歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的725分、2001年艾佛森((Allen Iverson))的723分，目前季後賽仍在進行，雷納德有機會在下一場就超越「大夢」、「戰神」排在歷史第3，也有機會挑戰詹姆斯第2的紀錄。

▲2019 NBA總冠軍G5，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍總雷納德
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