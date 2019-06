▲2019華南青少棒,台體大球場雨勢未歇不再進行比賽。(圖/取自華南金控盃棒球錦標賽粉專)



體育中心/綜合報導

2019華南金控盃青少棒近日受到雨勢影響,10日下午後至今日,天母、台體大棒球場賽程皆無法進行,大會考量到天候因素影響,將賽程全部延至14日,並將場地移到天母及三重球場舉行,而所有賽事也都將延後,預計將打到18日進行季軍及冠軍戰。

►天母14日賽程:

0900 花蓮 vs 雲林

1100 嘉縣 vs 台南

1300 台東 vs 桃園

►三重14日賽程:

0830 竹縣 vs 台中

1000 南投 vs 澎湖

1200 彰化 vs 竹縣、台中敗方

1400 新北 vs 竹縣、台中勝方

▼華南青少棒最新賽程:(取自華南金控盃棒球錦標賽粉專)