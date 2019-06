華南青少棒／大雨一直下　台體、天母11日賽程同場地順延1天

▲2019華南青少棒,天母棒球場積水,11日比賽無法進行。(圖/取自華南金控盃棒球錦標賽粉專)



體育中心/綜合報導

2019華南青少棒在天母、台體棒球場兩地進行賽事,不過10日下午因雨勢過大,兩地比賽都沒能完成,順延到11日,不過11日也因雨勢未歇,兩地場次都順延到12日在原場地進行。

天母場地部分,原定10日進行的第三戰敗部賽花蓮對上雲林,因為下雨沒能進行,延至11日上午9點,而原本11日10點的嘉義縣與台南市之戰延到11點,原訂12點的台東、桃園爭4強之戰則延到13點。

不過11日雨勢未歇,比賽場地積水還是未能比賽,因此所有比賽順延到原本休兵的12日於原場地進行,上午9點雲林對上花蓮,11點嘉縣對上台南,13點台東對上桃園。

台體大場地部分,10日原定進行3場比賽,最終僅完成1場,第二場新竹縣與台中市只打完三局,竹縣以2比0領先,賽事保留延到11日上午8點30從第四局打起,第三場的南投與澎湖則到11日10點。不過因11日同樣無法進行比賽,所有賽事延到12日在同場地進行。

12日賽程如下,上午8點30為竹縣與台中的保留賽,從第四局打起,接著10點為南投對上澎湖。12點敗部賽彰化對上竹縣、台中之間的敗方的比賽,下午2點進行勝部新竹市對上竹縣與台東之間的贏家。

►天母12日賽程:

0900 花蓮 vs 雲林

1100 嘉縣 vs 台南

1300 台東 vs 桃園

►台體12日賽程:

0830 竹縣 vs 台中

1000 南投 vs 澎湖

1200 彰化 vs 竹縣、台中敗方

1400 新北 vs 竹縣、台中勝方