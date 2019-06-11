華南青少棒／大雨一直下　台體、天母11日賽程同場地順延1天

▲2019華南青少棒，天母棒球場積水，11日比賽無法進行。（圖／取自華南金控盃棒球錦標賽粉專）



體育中心／綜合報導

2019華南青少棒在天母、台體棒球場兩地進行賽事，不過10日下午因雨勢過大，兩地比賽都沒能完成，順延到11日，不過11日也因雨勢未歇，兩地場次都順延到12日在原場地進行。

天母場地部分，原定10日進行的第三戰敗部賽花蓮對上雲林，因為下雨沒能進行，延至11日上午9點，而原本11日10點的嘉義縣與台南市之戰延到11點，原訂12點的台東、桃園爭4強之戰則延到13點。

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不過11日雨勢未歇，比賽場地積水還是未能比賽，因此所有比賽順延到原本休兵的12日於原場地進行，上午9點雲林對上花蓮，11點嘉縣對上台南，13點台東對上桃園。

台體大場地部分，10日原定進行3場比賽，最終僅完成1場，第二場新竹縣與台中市只打完三局，竹縣以2比0領先，賽事保留延到11日上午8點30從第四局打起，第三場的南投與澎湖則到11日10點。不過因11日同樣無法進行比賽，所有賽事延到12日在同場地進行。

12日賽程如下，上午8點30為竹縣與台中的保留賽，從第四局打起，接著10點為南投對上澎湖。12點敗部賽彰化對上竹縣、台中之間的敗方的比賽，下午2點進行勝部新竹市對上竹縣與台東之間的贏家。

►天母12日賽程：

0900 花蓮 vs 雲林

1100 嘉縣 vs 台南

1300 台東 vs 桃園

►台體12日賽程：

0830 竹縣 vs 台中

1000 南投 vs 澎湖

1200 彰化 vs 竹縣、台中敗方

1400 新北 vs 竹縣、台中勝方