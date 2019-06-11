中職／艾迪頓對決瑞安　彭政閔兩大里程碑將達陣

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟11日起作客統一獅2連戰，首戰推出艾迪頓掛帥，獅隊則以瑞安應戰。兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔挑戰生涯總得分、2千安兩大里程碑，再1得分追平張泰山1075得分紀錄，僅差4安達2千安。

兄弟連兩場向暫居首位的Lamigo桃猿說再見，也擺脫墊底，將勝差拉近至2.5場。彭政閔近況火燙，上周出賽4場皆有安打表現，合計16打數8支安打，再敲4安，有望成為繼張泰山之後、中職史上第2位2千安打者，生涯總得分也有望超越他的紀錄。

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艾迪頓先發，本季先發10場，包括6場優質先發，近期連4場投出優質先發，戰績5勝3敗，防禦率5.15。

艾迪頓去年對戰獅曾投出無安打比賽，整季對戰防禦率僅2.24。但今年似乎遭到破解，目前對戰2場先發吞1敗，防禦率高達9.58，要留意蘇智傑，對戰6打數3支安打，包含2發全壘打。

瑞安本季因傷較晚展開球季，直到5月10日才登板，目前先發5場、2場優質先發，戰績2勝3敗，防禦率4.30，今年面對兄弟僅1場先發，投7.2局失4分、3分責失，承擔敗投。

瑞安今年還沒被兄弟打者敲過全壘打，不過去年挨轟7支是所有對戰最多，王勝偉2支，張志豪、周思齊、吳東融、詹子賢、蘇緯達各1轟，但上個球季對戰4勝1敗，防禦率3.41，仍有一定壓制力。