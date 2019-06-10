中職／明星賽分組方式「很屌」　張志豪想打中華隊

▲張志豪。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職明星賽將於7月27、28日在新莊球場開打，為備戰世界12強棒球賽，本屆明星賽連續兩天由中華隊對戰明星隊。中信兄弟主力打者張志豪直言，這次明星賽分組對抗方式「很屌」，自己希望可以入選中華隊，「這是我進職棒的目標，會努力爭取。」

張志豪進職棒後，曾代表台灣出征15年12強、17年經典賽，今年底第2屆12強賽事，他也希望可以入選，「自己年紀也到了，很珍惜每一次的中華隊。」他說：「這是我進職棒的目標 能選上當然最好。」

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中職明星賽史上首次採12強中華隊與中職明星隊對戰，目的是讓中華隊總教練多觀察選手近況，明星隊組成方式由球迷、專業人員票選，各守備位置人氣統計第一名，即為全明星隊票選第一名球員，票選結束後，除了入選中華隊選手之外，各位置票選人氣最高選手即為中華職棒明星隊先發球員。

這次明星賽的組成方式，球員都認為相當特別，張志豪直言：「真的很屌，比之前還要屌，也能當作是一種訓練。」

張志豪目前在明星賽網路票選中已獲超過10萬票，在外野手排名第1，他笑說：「明星隊的話也可以啦，那就讓我好好痛宰一下中華隊，證明自己的身手，兩邊（入選）都有理由。」