「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

▲紅襪傳奇「老爹」在家鄉多明尼加遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）驚傳在家鄉多明尼加遭到槍擊，目前已經緊急送醫治療，根據多明尼加記者索德維拉（Dionisio Soldevila）指出，歐提茲是腹部中彈，他向醫生求救：「拜託！不要讓我死，我是好人。」

根據多家外媒報導，歐提茲是在多明尼加首都聖多明哥的一家夜店，遭到搶匪開槍攻擊，現場目擊者指出，這位槍手想要搶劫歐提茲身上的鑽石項鍊，在荒亂之中開了槍。

請繼續往下閱讀...

記者索德維拉引述急診室醫生說法，歐提茲身體腹部被子彈打中，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，現在正在當地的醫療中心la Clinica Abel Gonzalez進行手術。

負責動刀的醫生表示，歐提茲目前意識清楚，並呼救：「拜託請不要讓我死，我是個好人。」而當地警方表示，歐提茲情況穩定暫時沒有生命危險，會持續調查釐清犯案動機，也請網友現在不要透過手機散布假消息。

43歲的歐提茲於2016年球季結束高掛球鞋，在大聯盟打滾20年，10度入選全明星賽，生涯累計541轟，1768分打點、2472支安打，幫助紅襪拿下2004、2007和2013年3次世界大賽冠軍。

