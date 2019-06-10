運動雲

>

「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

ETtoday運動雲

阿基里斯腱受傷的歐提茲正努力重返球場。(圖／達志影像／美聯社)

▲紅襪傳奇「老爹」在家鄉多明尼加遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）驚傳在家鄉多明尼加遭到槍擊，目前已經緊急送醫治療，根據多明尼加記者索德維拉（Dionisio Soldevila）指出，歐提茲是腹部中彈，他向醫生求救：「拜託！不要讓我死，我是好人。」

根據多家外媒報導，歐提茲是在多明尼加首都聖多明哥的一家夜店，遭到搶匪開槍攻擊，現場目擊者指出，這位槍手想要搶劫歐提茲身上的鑽石項鍊，在荒亂之中開了槍。

請繼續往下閱讀...

記者索德維拉引述急診室醫生說法，歐提茲身體腹部被子彈打中，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，現在正在當地的醫療中心la Clinica Abel Gonzalez進行手術。

負責動刀的醫生表示，歐提茲目前意識清楚，並呼救：「拜託請不要讓我死，我是個好人。」而當地警方表示，歐提茲情況穩定暫時沒有生命危險，會持續調查釐清犯案動機，也請網友現在不要透過手機散布假消息。

43歲的歐提茲於2016年球季結束高掛球鞋，在大聯盟打滾20年，10度入選全明星賽，生涯累計541轟，1768分打點、2472支安打，幫助紅襪拿下2004、2007和2013年3次世界大賽冠軍。
 

關鍵字： 歐提茲老爹紅襪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

法網／納達爾93勝奪12冠　數字看紅土之王有多可怕

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

讀者回應

﻿

最新新聞

1竹縣、台中之戰因雨延賽

2杜蘭特不出賽　勇士休息室內鬨

3華南青少棒花蓮退台北1日2戰

4NBA冠軍戰／前役遭斷牙VV續戰G5

5烏茲別克克拉術大獎賽鄒佳雯鍍銀

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2法網納達爾稱王奪第12冠

3索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

4勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

5法網從數字看紅土之王有多可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366