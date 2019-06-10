張老師專欄／交流賽軟銀隊一技獨秀　台灣球員大放異彩

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

今年度跨聯盟交流賽上週開戰，首週18場逐鹿，熱烈無比，軟銀隊以5勝1負領先群雄稱王，上週旅日台灣球員更有大放異彩演出，尤其陽岱鋼締造單場４支安打輝煌佳作，單週打擊率也高達5成63，以及兩發紅不讓，技驚四座。

這項一年一度交流賽各隊都將與對方聯盟六隊進行3場逐鹿，年度交流賽總共有18場賽事。首週各隊與兩種組合3連戰，其中歐力土對養樂多有一場遇雨被迫中止，實際進行35場賽事，軟銀隊以5勝1負一技獨秀稱王，惟領先并列第二名的巨人、 火腿各一場勝差而已。首週總共35場比賽後，與以往類似，洋聯還是略微強勢，洋聯於首週以20勝對15勝略勝一籌，目前12隊Ａ段班之中，洋聯佔有時５席，央聯僅有3席〔第５名有4隊并列，A段班共有8隊〕，在在顯示設有〔指定打擊〕洋聯較佔優勢。

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首週軟銀隊5勝1負〔勝中日3場，對廣島2勝1負〕的8成33勝率；王柏融的火腿隊４勝２負暫居亞軍〔對養樂多及阪神均為2勝1負〕；陽岱鋼的巨人隊也是４勝２負〔對樂天與羅德均為2勝1負〕，由於巨人隊首週勝多於負，在央聯累積戰績與廣島隊的勝差縮短到2點5場，也由本來的第三名晉升到亞軍之席。另有中日隊首週賽1勝5負劣績，成為目前交流賽敬陪末座墊底厄運〔對軟銀3負，對樂天1勝2負〕。

上週計有６名旅日台灣球員亮相出賽，表現各有千秋，其中郭俊麟睽違八個多月再度在一軍亮相，結果表現超乎特殊，在面對央聯榜首廣島隊第3役之戰，投了六局２４名打者，投101球，被擊安打3支，奪三振5次，四死球3次，有2分責分，防禦率3點00。

另有樂天及羅德的宋家豪與陳冠宇兩名投手，有點異樣。陳冠宇對巨人隊出賽兩場，其中第3戰只投三分之二局中繼，４名打者之中，安打1支，奪三振1次，退場時已丟1分，壘上並留有兩名跑者，被後來接投的中繼投手高木全毀，失去本季單場最多的3分責失分，即便沒有承擔敗投，但他的防禦率升到2點25，尚待努力以赴。

宋家豪在樂天隊的6場首週賽程，即出賽有３場之多，週賽投2又3分之1局，被擊4支安打，責失分1分，防禦率3點86，迄今樂天隊全季已賽59場，宋家豪就出賽有30場，超過半數，可見宋家豪在樂天隊的份量，目前宋家豪戰績1勝2敗，20場中繼點，被擊全壘打2支，奪三振率7成14，防禦率2點79。

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

在野手方面，具有12年日職球齡的31 歲羅德隊李杜軒，好不容易於週五升一軍對巨人之役，結果代打摃龜，承受〔一日一軍〕厄運之行，承受回歸二軍磨練之命運。

巨人隊陽岱鋼上週除了對樂天有一場被遺棄，其餘五場均先發並有光芒四射演出，其中6月8日對羅德隊締造本季單場4打數4安打之外，也敲出本季第4號紅不讓，單週9安的563高水平打擊率，驚動東京巨蛋球場。目前他的累積打擊率也突破三成的3成14本季最高打擊率紀錄。

火腿隊王柏融雖然也有一場缺場，但週賽的五場比賽中有3場敲安打，週賽打擊率只有2成63，使他從同聯盟季賽的3成03降到現在的2成98，不過這段期間都能躋身洋聯打擊排行榜內，誠屬不俗。

今〔10〕日移動日休兵，明天進入交流賽第二週賽程：火腿對廣島〔札幌巨蛋火腿隊主場〕；樂天對養樂多〔郡山球場〕；西武對巨人〔西武巨蛋〕；羅德對橫浜〔千葉球場〕；歐力士對中日〔大阪巨蛋〕；軟銀對阪神〔福岡巨蛋〕，以上均為台灣時間下午五時開賽。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）