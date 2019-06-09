大谷翔平、菊池雄星大聯盟初對決　逾80家日媒到場關注





▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

水手9日與天使進行三連戰第二場比賽，先發菊池雄星與大谷翔平「花卷東高校」學長學弟展開大聯盟的首次對決。大谷翔平猛打賞，包括4局從菊池雄星手中擊出全壘打，他在賽後表示，很開心能夠在棒球最高殿堂對決菊池，但今天只是個開始，「往後仍有許多對戰機會，會持續努力。」

菊池雄星與大谷翔平同樣出身花卷東高校，兩人透過入札制度挑戰大聯盟，外界相當期待上演對決戲碼，今天終於正面對決。天使球團公關部門指出，兩人在大聯盟首度對決，受到前所未有的關注；多達80家日本媒體聚集天使球場關注這場賽事。

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大谷翔平首打席便敲出右外野滾地穿越安打，且開啟球隊3分攻勢，4局敲出本季第6轟，攜手拉史特拉（Tommy La Stella）、楚特（Mike Trout）完成三連轟，該局天使靠3支陽春砲，加上一支內野安打，灌進4分大局。

在大聯盟展開首度對決，大谷說：「我非常自豪我們能夠在棒球最高殿堂對決，但比起自己，我想我的高中教練應該感到最驕傲。」

菊池4局被打退場，僅投3.1局被打9支安打，包括3發全壘打失掉7分（6分責失），丟出3次保送，僅有1次三振。

對於首度與學弟同場對決，菊池賽後沒有特別說什麼，但談到此戰表現，他並不滿意，「對方敲出3發全壘打，我不喜歡今天發生的事，下一次再對到天使，我會確保自己能夠封鎖他們，並且拿出應有的表現。」

「如果沒有他，我就不會站在這裡。」作為後輩，大谷相當尊敬菊池，也展現鬥志，「我們都擁有相同目標，我也不能輸給他。」