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華南青少棒／陪受傷球員到晚上　台體防護員大會給讚

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▲▼ 台體大防護員陳思叡、游家汯 。（圖／記者洪偵源攝）

▲台體大防護員陳思叡、游家汯。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台中報導

新北市8日賽後發生一起球員受傷意外，球員謝誠威被球擊中頭部傷勢嚴重送醫，防護員陳思叡和游家汯一路陪同等候結果到晚上10點才收工，盡責的態度也獲得大會讚賞。

謝誠威是賽後被回傳球擊中頭部，且血流不止，防護員緊急處理後送醫，之後謝誠威嘴角縫3針，並可能有腦震盪情況住院觀察。

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大會表示，陳思叡和游家汯一路陪同到醫院就診，過程不斷回報狀況，直到晚間10點家長將球員帶回才下班，已經超出工作時間，一般只要確定住院後就可以離開，但兩人僅表示是職責所在。

陳思叡說，謝誠威被球打到當下，由於頭部受到撞擊，可能有腦震盪疑慮，雖然意識清楚，但仍要送醫院經醫師診斷，後來醫生表示有輕微顱內出血狀況。

將畢業的陳思叡，與游家汯等到10點才收工，但他低調表示，因為就住在醫院附近，球隊本身一直有老師陪在球員旁邊，他們等到確定轉院才結束工作。

大會對兩人讚賞有加，除買飲料慰勞外，也將此事回報台體大校方，陳思叡和游家汯就讀運動健康科學系，防護員來自運動治療研習社，賽事防護以台體運健防護隊出任務。

即將畢業的陳思叡，特地趁比賽空檔穿上學士服與裁判黃俊傑合影，因為他第1次出防護認識的裁判就是黃俊傑，也趁這次機會合照留念。

關鍵字： 2019華南青少棒台灣體大
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