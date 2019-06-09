凱戈被勇士攔截！　洋基計劃交易巨人神獸邦格納

▲巨人邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

先前洋基積極爭取自由市場左投凱戈（Dallas Keuchel），但因堅持價碼不願提高預算，最終凱戈以1年1300萬美元加盟勇士隊。一直有補強先發需求的洋基，現在把目標擺在可能成為交易籌碼的巨人左投邦格納（Madison Bumgarner）。

由於洋基本季投手群遭逢傷兵問題，王牌史華連諾（Luis Severino）養傷，預計明星賽後才能歸隊，而派克斯頓（James Paxton）和沙巴西亞（CC Sabathia）也曾掛傷號，目前位居美東區龍頭的洋基，正積極考慮網羅先發衝刺季後賽。

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大聯盟記者范森（Mark Feinsand）指出，取決洋基是否進行交易，最大的關鍵在於王牌史華連諾的傷勢復原狀況，如果他復原狀態不如預期，洋基將立即尋求交易填補先發空缺。

「史華連諾會是洋基本賽季交易的最大關鍵。」一名球團高層表示，「如果他能夠繳出如同過去的成績表現，洋基可能不會採取交易，反之他復健不如預期，他們會需要一名先發投手，只是真正的問題是，他們能否在7月底交易大限之前知道這一點。」

「瘋邦」邦格納被認為是今年交易市場的主要對象，他在5月中向巨人提出拒絕交易名單，包括勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、紅雀和費城人等8隊。現在巨人準備兜售這位「季後賽神獸」，準備好聆聽各隊的交易報價。

今年賽季結束將成為自由球員的邦格納，提出拒絕交易名單，並非他不想要去這些球隊，而是利用拒絕交易條款，在交易過程握有決定權。一旦轉隊將失去季後收到合格報價的資格，在投入自由市場時，不會讓有興趣的球團失去選秀權，也有助於提升詢問度。

▲洋基王牌史華連諾（Luis Severino）掛傷號。（圖／路透社）