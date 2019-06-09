運動雲

>

從小景仰詹皇卻遭遺棄....　朗多曝AD交易案打擊隊友

ETtoday運動雲

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯曾想網羅戴維斯。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

這個球季中湖人一度想要大清倉啟動交易網羅鵜鶘隊戴維斯(Anthony Davis)，搞得年輕的湖人全隊上下人心惶惶。老將控衛朗多(Rajon Rondo)就透露雖然交易最後未成定局，但對年輕球員帶來沈重心理打擊，「詹姆(LeBron James)斯是他們從小最愛的球員，這就感覺你的爸媽不要你了。」

「我們的隊友從小最喜歡的球員就是詹姆斯，大家都買他的鞋子、球衣，成為最忠實的球迷。這就像你有機會和喬丹(Michael Jordan)同隊打球。就像你的爸媽，或是你景仰的對象不想要你了。」朗多表示。

請繼續往下閱讀...

儘管交易破局，隊上不舒服的氣氛卻沒有消失。他還透露有次比賽中坐在替補席上，聽到年輕球員發牢騷。「我要他別說了，這一切都結束了，我們會走過的。身為老將你得向前看，關注的重點和年輕球員不同，成為他們的典範。如果有老將對此感到焦慮，那就太超過了。」

「我自己是已經很麻痹了，在波士頓我每年都陷入交易傳聞，整整連續8年。」朗多也提到湖人年輕球員愛傳簡訊，而不是好好面對面溝通。「他們還不懂如何真正的面對面對話解決問題。」

▲▼朗多,rajon rondo。（圖／CFP）

▲老將控衛朗多看淡交易傳聞。（圖／CFP）

關鍵字： 湖人交易戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

中職／差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

讀者回應

﻿

最新新聞

1右撇子左投鍾秉樺6.2局好投驚艷

2湯普森接受詹姆斯招募

3法網新冠軍芭提曾來台復出

4文青趴 卜星慧文青音樂聚桃猿

5矮腳虎心臟強　林昱佑最佳救火員

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

3勇士對KD未能復出很沮喪

4賈德納摔頭盔回彈打臉超尷尬

5亞洲盃男籃　中華、大陸同組對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366