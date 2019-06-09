從小景仰詹皇卻遭遺棄....　朗多曝AD交易案打擊隊友

▲詹姆斯曾想網羅戴維斯。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

這個球季中湖人一度想要大清倉啟動交易網羅鵜鶘隊戴維斯(Anthony Davis)，搞得年輕的湖人全隊上下人心惶惶。老將控衛朗多(Rajon Rondo)就透露雖然交易最後未成定局，但對年輕球員帶來沈重心理打擊，「詹姆(LeBron James)斯是他們從小最愛的球員，這就感覺你的爸媽不要你了。」

「我們的隊友從小最喜歡的球員就是詹姆斯，大家都買他的鞋子、球衣，成為最忠實的球迷。這就像你有機會和喬丹(Michael Jordan)同隊打球。就像你的爸媽，或是你景仰的對象不想要你了。」朗多表示。

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儘管交易破局，隊上不舒服的氣氛卻沒有消失。他還透露有次比賽中坐在替補席上，聽到年輕球員發牢騷。「我要他別說了，這一切都結束了，我們會走過的。身為老將你得向前看，關注的重點和年輕球員不同，成為他們的典範。如果有老將對此感到焦慮，那就太超過了。」

「我自己是已經很麻痹了，在波士頓我每年都陷入交易傳聞，整整連續8年。」朗多也提到湖人年輕球員愛傳簡訊，而不是好好面對面溝通。「他們還不懂如何真正的面對面對話解決問題。」

▲老將控衛朗多看淡交易傳聞。（圖／CFP）