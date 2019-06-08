中職／差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

▲▼中信兄弟彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟彭政閔今天（8日）單場3支安打，其中有2支二壘安打，尤其是10局下二壘安打後詹子賢全壘打送回來得分，彭政閔生涯1074分只差1分追平張泰山，他說：「終於！又邁進一步。剩下最後一分，隨緣、盡力去爭取。」

彭政閔在4局下內野安打上壘，之後利用詹子賢及張志豪連續安打，跑回來得分，5月8日之後隔1個月才又得分。

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在5局下一出局二壘有人，打出右外野二壘安打攻進1分，可惜無法跑回來得分。延長10局下一出局彭政閔打出中外野二壘安打，詹子賢再見中左外野2分全壘打，彭政閔再回來得分。

目前彭政閔1074得分，差1分追平張泰山1075得分紀錄，他說：「終於！又邁進了一步。今天球隊贏球，個人紀錄又可以拚。」

彭政閔說：「可以破張泰山的得分紀錄是一個榮耀，泰山一路走來，可以突破他的紀錄會非常開心，剩下最後一分，就隨緣盡力去爭取。」

現在1994支安打，距離2000安還有6支，彭政閔說：「還是不能急，一步一腳印，踏實一點去做，希望自己不要有太多想法。」

彭政閔在10局下二壘安打但有往三壘跑的想法，他說：「心裡想跑三壘，腳到二壘就停了。」對於當時未被換代跑，野手只剩下周思齊，彭政閔說：「可能考量一壘沒有人守。」