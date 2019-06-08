運動雲

>

華南青少棒／衛冕軍新北強勢首勝　竹縣首戰擊垮嘉市

ETtoday運動雲

▲▼ 華南青少棒新北市 。（圖／記者洪偵源攝）

▲新北市（橘色球衣）強勢首勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台中報導

108年華南青少棒，8日在台中台體大棒球場展開B組首日賽程，衛冕軍新北市5局11比1輕取苗栗縣，踏出衛冕的第一步，而國中硬式聯賽亞軍、代表新竹縣的關西國中，以9比2擊敗嘉義市。

新北市去年首度奪下華南青少棒冠軍，今年以二重國中為主戰班底，被看好從分組預賽出線，加上首戰並未強碰關西為班底的竹縣，面對實力有落差的苗栗縣，5局就收下比賽。

請繼續往下閱讀...

關西107學年度國中硬式聯賽一路打進決賽，最後敗給桃園新明國中，雖然當時2名主戰投手無法參加華南青少棒，但補上缺口的球員也讓教練放心。

面對同樣單一球隊出戰，以民生國中為骨幹的嘉義市，在2、3兩個半局各添2分，嘉市4局下由蕭裕龍敲三壘安打，盧亭翰接著掃回本壘追回1分。

竹縣5局上迎來一波大局，攻下1分後，滿壘情況下投手暴投再拿1分，陳祥霖三壘安打再掃2分，該局下嘉市僅打回1分，7局上竹縣再添1分，但嘉市最後一個半局沒有放棄。

嘉市7局下靠安打與保送攻佔一、二壘，接著暴投與觸身形成滿壘，又輪到蕭裕龍打擊，不過被陳瑨三振掉，然後竹縣換陳祥霖投球，盧亭翰也被三振，下棒徐彥志吞下再見三振。

8日最早出賽的台中市，靠著陳勇良與黃宥幃兩任投手接力壓制，以11比1擊敗南投縣，澎湖縣靠著6局下才冠宇代打，掃出2分打點安打，以4比2逆轉彰化縣。

▲▼ 華南青少棒，澎湖才冠宇（白色球衣）、才子毅 。（圖／記者洪偵源攝）

▲才冠宇。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 2019華南青少棒新北市
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔連2局建功！5局兄弟5比4桃猿

2女力對決引爆　彭詩晴飆18分好威

3奧斯丁登板中繼　7局獅9：2富邦

4莫寧風采依舊　死忠球迷追星20年

5王漢版超級任務　尋回26年前人物

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

4陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

5中職最速！陳晨威比大聯盟還快

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366