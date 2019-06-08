華南青少棒／衛冕軍新北強勢首勝　竹縣首戰擊垮嘉市

▲新北市（橘色球衣）強勢首勝。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台中報導

108年華南青少棒，8日在台中台體大棒球場展開B組首日賽程，衛冕軍新北市5局11比1輕取苗栗縣，踏出衛冕的第一步，而國中硬式聯賽亞軍、代表新竹縣的關西國中，以9比2擊敗嘉義市。

新北市去年首度奪下華南青少棒冠軍，今年以二重國中為主戰班底，被看好從分組預賽出線，加上首戰並未強碰關西為班底的竹縣，面對實力有落差的苗栗縣，5局就收下比賽。

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關西107學年度國中硬式聯賽一路打進決賽，最後敗給桃園新明國中，雖然當時2名主戰投手無法參加華南青少棒，但補上缺口的球員也讓教練放心。

面對同樣單一球隊出戰，以民生國中為骨幹的嘉義市，在2、3兩個半局各添2分，嘉市4局下由蕭裕龍敲三壘安打，盧亭翰接著掃回本壘追回1分。

竹縣5局上迎來一波大局，攻下1分後，滿壘情況下投手暴投再拿1分，陳祥霖三壘安打再掃2分，該局下嘉市僅打回1分，7局上竹縣再添1分，但嘉市最後一個半局沒有放棄。

嘉市7局下靠安打與保送攻佔一、二壘，接著暴投與觸身形成滿壘，又輪到蕭裕龍打擊，不過被陳瑨三振掉，然後竹縣換陳祥霖投球，盧亭翰也被三振，下棒徐彥志吞下再見三振。

8日最早出賽的台中市，靠著陳勇良與黃宥幃兩任投手接力壓制，以11比1擊敗南投縣，澎湖縣靠著6局下才冠宇代打，掃出2分打點安打，以4比2逆轉彰化縣。

▲才冠宇。（圖／記者洪偵源攝）