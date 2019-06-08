澳洲公開賽／王子維遭金廷直落二　四強止步吞交手三連敗

▲王子維 。（圖／記者張克銘攝）



記者謝孟儒／綜合報導

超級300賽的澳洲公開賽8日進行各項四強賽，我國男單好手周天成、王子維都挺進四強。其中王子維對上印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING），最終王子維遭到直落二（17：21、14：21），可惜未能晉級四強。

世界界排名32的王子維首戰直落二拍下馬來西亞詹順、再擊敗印度維爾馬（Sameer VERMA），挺進八強，對上世界排名39的坂井一將以直落二勝出，晉級四強對上金廷，雙方交手五次，王子維握有兩勝，但近期遭遇二連敗都遭直落二。

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本次交手第一局王子維取得3：0開局，金廷追至一分差，王子維連下2分後連掉3分，被金廷追至7平反超，雙方開始互有領先，王子維11：10領先，金廷再追上反超，王子維追至13平但連掉2分13：15、16：18落後，王子維以17：21讓出。

第二局開局王子維0：2、1：3落後，王子維陷入落後在2分差距，王子維連拿5分，追至7平並反超10：7，不過金廷追至10平再反超，王子維10：11，金廷連下8分拉開分差，王子維趕緊止血，但仍被拉開6分差距，最終王子維以14：21不敵對手遭到直落二。

王子維本站四強止步，對上金廷也遭遇近期三連敗。而一哥周天成的四強賽將在稍晚進行，對手也是來自印尼、交手六次的亞運金牌喬納坦（Jonatan Christie）。