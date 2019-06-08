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雙胞胎目標都旅外可能拆夥　劉鴻杰想試日本、劉鴻敏沒設限

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,劉鴻敏（圖／記者季相儒攝）

▲2018雅加達亞運,中華對韓國,劉鴻敏。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／高雄報導

排球電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏去年亞運結束後，確定加盟泰國球隊Diamond Food Saraburi VC，不過本賽季合約結束後，已經返台備戰亞錦賽以及奧運洲際資格賽。兩人都目標仍在旅外，不過劉鴻敏說，自己沒有設限一定要在哪個國家打球。

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，本賽季在Diamond Food Saraburi VC隨隊拿下第二名後，5月底回歸左訓訓練，並加入一隊國家隊。劉鴻敏談起這幾天練習感覺，「很多學弟我都叫不出名字欸，我覺得他們技術上可能還要加強。」

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▼劉鴻敏、劉鴻杰出席企排明星賽。（圖／記者顏如玉攝）

▲企排明星賽，電眼雙胞胎，劉鴻敏、劉鴻杰。（圖／記者顏如玉攝）

劉鴻敏也給學弟們建議，「可以以模仿心態學習，先從觀察其他學長的練習模式慢慢學，我也是這樣過來的，在球場上尋找答案，世大運希望學弟不要怕被攔到失誤，就算被攔下一顆調整自己心態就好，現在他們心裡素質比較欠缺。」

「學弟們會覺得自己失誤不應該，但我覺得失敗就當作經驗啊，看了他們亞俱盃比賽，就比較不成熟技術、心裡上的。」劉鴻敏也分享接觸塞爾維亞籍主帥Moro的帶法，「新教練就很新鮮，也是第一次接觸這樣的訓練滿特別的，以競爭趣味性的，像是輸贏有獎賞懲罰的小遊戲，在訓練上會比較有新鮮感、更投入訓練。」

劉鴻敏說亞錦賽不想要設限什麼，「維持自己身體健康就好，至於奧運的話，如果到時候有球季、旅外就沒辦法。」由於雙胞胎都已經結束泰國合約，對比鴻杰說想試試看旅日，「目前我沒有特別設限哪個國家，不過之後（兩個人）應該不會再在一起（在同一隊）了，就還在談看看。」

▼劉鴻敏。（圖／記者張克銘攝）

▲亞運男排銅牌戰，中華男排vs卡達，劉鴻敏。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 劉鴻敏
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