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中職／打敗最強兄弟象　大石彌太郎：練球要更努力

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▲統一獅前總教練大石彌太郎。（圖／統一球團提供）
▲統一獅前總教練大石彌太郎。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊7日邀請前總教練大石彌太郎回娘家擔任開球嘉賓，他回憶當年中職最強是兄弟象，所以灌輸選手觀念一定要打敗兄弟。

大石彌太郎表示，台灣的環境變化很大，但不管是球迷與人都很熱烈歡迎他，這部分讓他很感動，是一生難忘的事情，他透露2、3年有回來台灣觀光。

1993年大石彌太郎透過前西武獅隊監督根本陸夫引薦來到統一獅隊擔任投手教練，1994年到1996年變成總教練，大石彌太郎認為，當時中職實力大概介於日本一軍與二軍之間，還記得當年最強是兄弟象，所以他都會灌輸選手觀念，一定要打敗兄弟，才能成為台灣第一，訓練要更多，要比兄弟更努力。

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▲統一獅黃甘霖與大石彌太郎。（圖／統一球團提供）
▲統一獅黃甘霖與大石彌太郎。（圖／統一球團提供）  

曾經帶隊2度拿下總冠軍，1995年大石彌太郎領軍前往日本參加亞洲太平洋超級棒球賽，統一拿下冠軍，大石彌太郎表示，他鼓勵選手有強烈的求勝心，要打敗對手，不要讓人覺得台灣球隊很弱。

此外，大石彌太郎表示，很感動很多人記得他，這一次找他回來，回去日本之後跟職棒接觸比較少，幾乎都是學生球隊，還記得鐵捕曾智偵，目前大石彌太郎在沖繩當大樓管理員，享受悠閒的生活，平常偶爾也會教球，包括小學與中學都有幫忙，只要有人想學，他都願意去教。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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