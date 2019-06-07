世大運／網球最強新星接班　吳東霖、曾俊欣攜手出擊

▲吳東霖為台灣二哥。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／綜合報導

2019拿坡里世大運名單公佈，我國網球項目派出的陣容也相當不錯，男單最強兩大新星吳東霖和曾俊欣雙雙 入選，女生則是派出上屆拿下銀牌的李亞軒以及李珮琪。

本屆世大運網球代表隊共4人參戰，21歲吳東霖世界排名272為台灣新二哥，今年智利聖地牙哥挑戰賽奪亞軍，首爾挑戰賽也晉級4強，展現強大接班架勢，世界排名在國內僅次上屆世大運金牌莊吉生。

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「夜市球王」曾俊欣 今年全面轉戰職業網壇，前幾天剛從建國中學畢業，世界排名420在國內第4，兩人是台灣新生代網球選手中最強者。 吳東霖透露，他已表達單打、雙打以及混雙賽事3項打好打滿的意願。

女子方面由台北世大運單打銀牌李亞軒領軍，目前世界排名277的她季初經歷一陣小低潮，5月中旬在ITF2萬5美元等級賽事，韓國昌原女網賽拿下單打亞軍。李珮琪目前單打596名，今年有一站2萬5賽事拿下雙打冠軍。

本次名單中除了李亞軒，其餘3名選手都是首次出戰世大運，教練團成員則有總教練李春秋和蔡佳諺。上屆世大運單打男金女銀，還有詹家姐妹打下的女雙金牌，可惜男雙失利。網球過去為我國一大金庫，選手有一定程度壓力。

▲曾俊欣剛從高中畢業。（圖／海碩整合行銷提供）