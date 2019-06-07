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華南青少棒／「張班長」隔1年掌兵符　花蓮要重返榮耀

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▲華南青少棒，花蓮縣隊。（圖／學生棒聯提供）

▲華南青少棒，花蓮縣由三民為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

華南金控盃青少棒將於8日開打，花蓮縣由前統一獅球員「班長」張志強領軍，縣內4校菁英（三民、光復、化仁、瑞穗）組成聯隊出征，擁有速球派投手徐鴻祥，還有阻殺能力一級棒的捕手楊峻豪，準備迎戰各隊。

張志強指出，主力投手由田楊昇樺、徐鴻祥及林佳瑋擔綱，「徐鴻祥是光復國中投手，之前去考高中時飆最快142公里，因為很久沒有比賽，訓練量要衡量，應以短局數為主，他去年打過小馬選拔賽，今年比賽經驗值好很多。林佳瑋是心理素質很好的投手，但最近有點疲勞，若這3人能吃65至85球，就會好調度。」

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田楊昇樺投打兼優將扛第4棒，林佳瑋、楊志傑、田楊昇樺都具備長程砲火，張志強說，「如果他們有關鍵時刻的安打，我們戰績應該不會差。」不過打線傷腦筋的是第1棒邱鑫受傷，能否在開打後復出仍是未知數，少了具有破壞性的打者，張志強說，「會考慮把田楊昇樺拉到第1棒，因為第1棒要有好的上壘率，中心打線會更有責任心。」

值得一提的球員還有擔任「場上教練」的捕手角色，楊峻豪具備領導能力，阻殺能力一級棒，張志強說，「他蹲捕時，對手下戰術就會考慮比較多。」

花蓮縣前年奪冠，去年成績有落差跌出8強之外，今年再度由張志強聯隊掌兵符，要拚重返榮耀，這批球員都是去年小馬選拔賽拿下季軍的班底，今年再齊聚，一起拚四強。

關鍵字： 2019華南青少棒U15亞洲盃花蓮縣
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