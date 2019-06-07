中華男足1比1尼泊爾無緣首勝　9月世界盃會外賽前盼修正問題





▲中華男足VS尼泊爾,吳俊青。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導

目前FIFA排名125的中華男足6日晚間7點在高雄和排名161的尼泊爾進行友誼賽，上半場吳俊青先馳得點，下半場遭尼泊爾ABHISHEK RIJAL進球，雙方最終1比1言和。英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)認為，「原本希望球壓在對方半場，下半場就被壓在我們這邊，回去要再看影片分析。」

中華隊在上半場掌握大多數的球權，不過一直沒有把握幾波的進攻機會，到了第40分鐘，王建明右路傳中給朱恩樂頭槌被擋，吳俊青補射破門，中華1比0領先進入下半場。不過到了下半場60分鐘開始，中華隊多以長傳方式想要做突擊未果。

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反而讓尼泊爾頻頻斷球併壓在中華隊的半場，門將潘文傑幾次撲救，不過68分鐘吳俊青門前犯規，69分鐘尼泊爾開定位球，吊給左路ABHISHEK RIJAL斜射進球，最終就雙方就以1比1握手言和。但是這也是繼0比0緬甸、0比1主場輸給索羅門後，蘭卡斯特上任以來目前連三場不勝，但終於在本戰取得首顆進球。

賽後蘭卡斯特認為，「尼泊爾的打法和過去兩戰的對手不同，因此還是有獲得不同經驗，這場比賽我們有比較多的控球時間，但球員當節奏慢下來想得太多反而不好，球員們也都沒有放棄、都想要贏球也是好事，離9月世界盃會外賽還有點時間，能及時看出缺點。」

進球的吳俊青則認為，「雖然我們今天沒有輸，可以有更好的結果，但是在這場比賽還有很多的細節和問題，不過離9月的世界盃會外賽還有時間，下周對上香港，也是世界盃會外賽前的最後一場練習賽，在這時候也可以檢討很多問題，我們必須向前看。」

不過尼泊爾方面則是對比賽結果很滿意，瑞典籍主帥的Johan Kailn提到，「上半場我們先失一分但沒有放棄，下半場拿出態度，球員也有打出我想要的戰術，在下半場把左翼推上去一點收到很好的效果，就不像上半場好像被壓著打，但下半場容易沒力在門前把握不好，是我們要改進的。」

進球的ABHISHEK RIJAL則說，「這是我為國家隊的第一顆進球，覺得非常開心。」