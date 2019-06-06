郭俊麟先發／郭俊麟K洋砲守住危機　5局西武5：2廣島

▲郭俊麟本季一軍初登板。（圖／截自太平洋聯盟TV）



記者黃詩崴／綜合報導

西武6日主場迎戰廣島，效力西武的郭俊麟本季首次一軍登板，1上郭俊麟找不到控球準心，被敲安打接著出現四死球以及暴投失掉2分。西武在1下很快替郭俊麟要回2分，2上開始郭俊麟回穩，連2局飆出三上三下也都有三振的表現，並靠著西武2下再添1分，3下山川穗高轟2分砲。5上郭俊麟面對滿壘危機成功用三振安全下莊。5局，西武5比2領先廣島。

1局上，廣島進攻，開路先鋒野間峻祥消磨7球後打穿中外野一壘安打，隨後野間又成功盜上二壘，菊池良介擺出短棒犧牲觸擊送野間上三壘，巴提斯塔（Xavier Batista）遭到觸身球保送，鈴木誠也選到四壞保送形成滿壘，郭俊麟投出暴投三壘跑者跑回第一分，西川龍馬擊出右外野高飛犧牲打帶有1分打點，磯村嘉孝右外野飛球遭接殺。

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1局下，西武進攻，開路先鋒秋山翔吾敲出首局首打席全壘打，源田壯亮左外野飛球遭接殺，外崎修汰遭到觸身球保送，山川穗高左外野一壘安打、跑者上三壘，森友哉右外野高飛犧牲打帶有1分打點，中村剛也遭到三振。

2局上，廣島進攻，長野久義二壘滾地遭刺殺，田中廣輔遭到三振，小窪哲也左外野飛球遭接殺。

2局下，西武進攻，栗山巧右外野二壘安打，愛斗二壘平飛球遭接殺，金子侑司打穿游擊防線一壘安打帶有1分打點，金子侑司成功盜上二壘，秋山翔吾選到四壞保送，源田壯亮游擊滾地遭策動雙殺。

3局上，廣島進攻，野間峻祥右外野飛球遭接殺，菊池良介游擊滾地遭刺殺。巴提斯塔遭到三振。

3局下，西武進攻，外崎修汰中外野一壘安打，山川穗高右外野2分砲，森友哉中間方向一壘安打，中村剛也遭到三振，栗山巧左外野飛球遭接殺，愛斗中外野飛球遭接殺。

4局上，廣島進攻，鈴木誠也三壘滾地造成野手失誤上壘，西川龍馬三壘滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，磯村嘉孝游擊滾地遭策動雙殺。

5局上，廣島進攻，長野久義三壘滾地遭刺殺，田中廣輔游擊滾地遭刺殺，小窪哲也打穿中間防線一壘安打，野間峻祥打穿一二壘防線一壘安打，菊池涼介選到四壞保送形成滿壘，巴提斯塔遭到三振。

去年郭俊麟在一軍出賽3場，共投15.2局，拿下1勝0敗，防禦率6.32的成績。生涯前4年，在一軍出賽36場，拿下4勝10敗，防禦率6.04。