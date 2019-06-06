NBA冠軍戰／運彩看好G4勇士扳平戰局　還讓5.5分

▲勇士被看好能夠扳平戰局。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

冠軍戰G3暴龍前往客場征戰，在勇士多名球員受傷缺賽情況下，暴龍靠著多點開花，最終以123比109取得系列戰領先。G4依舊在灣區坐戰，儘管現在暴龍氣勢正旺，但台灣運彩開盤依舊看好勇士可以在下一戰扳平戰局。

暴龍闖入總冠軍戰後，就不斷被看衰，不過多倫多軍團卻一再打臉外界質疑，已經擊敗勇士2次，目前系列戰取得2比1領先，儘管如此，G4依舊在灣區開戰，這也讓運彩看好勇士還是可以拿下勝利，在讓分玩法，勇士讓5.5分，賠率1.75、暴龍受讓5.5分，賠率也是1.75。

請繼續往下閱讀...

有別於讓分玩法相同的賠率，在不讓分玩法，勇士獲勝賠率1.35，暴龍獲勝賠率2.45，就可見暴龍是多麼不被看好。另外在勝分差玩法，勇士依舊一面倒的被看好，勇士贏1至5分，賠率4.25、勇士贏6至10分，賠率4.25、勇士贏11至15分，賠率4.75；暴龍贏1至5分，賠率5.00、暴龍贏6至10分，賠率6.75、暴龍贏11至15分，賠率10.50。

不過G3賽前，運彩也是一面倒看好勇士，但湯普森在賽前確定無法出戰，讓戰況出現變化，目前G4湯普森(Klay Thompson)仍不確定是否出賽，也不確定杜蘭特(Kevin Durant)能否回歸，勇士能否贏球仍有很大不確定性。

▲暴龍再次被看衰。（圖／達志影像／美聯社）