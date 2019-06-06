NBA冠軍戰／暴龍先發5人都至少15分　近20年第二隊

▲暴龍先發5人得分皆達15分，近20年來第2隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍在G3成功擊破勇士主場，系列戰取得2比1領先，在，根據《ESPN Stats & Info‏》統計，暴龍先發五虎得分都至少得到15分，是過去20年以來第二支在總冠軍戰達到這樣紀錄的隊伍，可見團隊戰力相當強大。

由於勇士在G3折損湯普森(Klay Thompson)以及魯尼，讓原先就已經有傷病潮的衛冕軍處境更加艱困，只能讓柯瑞(Stephen Curry)一人獨攬大局，確實柯瑞也沒讓人失望，全場轟下47分，不過他的隊友只有格林、(Draymond Green)伊古達拉(Andre Iguodala)得分上雙，但他們2人都沒有超過20分，這也讓柯瑞陷入孤立無援的狀態，最終只能以輸球收場。

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反觀暴龍抓住了機會爆打勇士，全隊多點開花有6人得分上雙，而在先發球員方面，5人全部得到至少15分，據統計，暴龍是過去20年以來第2支可以在總冠軍戰達到這項紀錄的隊伍，上一支在總冠軍戰先發5人都至少拿下15分的球隊，是2014年的馬刺，當時他們在G5面對熱火，先發5人也都得到至少15分。

贏下這場重要得勝利，砍下30分的雷納德(Kawhi Leonard)賽後則表示關鍵在籃板球，「我經常說，贏下籃板才能贏下比賽，不論是防守籃板還是進攻籃板，這是我在大學時期一直堅守的信念，才讓我能走到今天；這是一場重要的勝利，現在我們還需要贏2場，能否延續這股氣勢就讓我們拭目以待。」

▲柯瑞一人砍47分仍難敵暴龍多點開花。（圖／達志影像／美聯社）