運動雲

>

NBA冠軍戰／Drake音樂遭灣區電台禁播　只為力挺勇士

ETtoday運動雲

▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

▲Drake音樂遭到勇士當地電台禁播。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍本季季後賽強勢的表現，讓外界都見證了他們強大的實力，不過除了比賽之外，暴龍場邊也格外引人注目，因為身為暴龍全球推廣大使的德瑞克(Drake)總是會無所不用其極的干擾對手，現在總冠軍戰移師灣區開戰，當地電台也禁播德瑞克的音樂來力挺勇士，直到總冠軍戰結束。

身為暴龍全球推廣大使的著名說唱歌手德瑞克，在季後賽期間可說是搶盡版面，從第二輪比賽開始，他就不斷朝對手噴垃圾話，甚至帶動全場開始嘲諷對手，還時不時的去跟暴龍球員交談，先前公鹿主帥就批評德瑞克的行為嚴重影響比賽，聯盟也出面告知暴龍要求他們解決。

請繼續往下閱讀...

只是這完全無法阻止德瑞克，到了總冠軍賽，他穿上了老柯瑞(Dell Curry)的球衣，想要給柯瑞(Stephen Curry)精神層面打擊，在場邊依舊不斷大聲慶祝跟嘲諷，G1還嗆格林(Draymond Green)是垃圾，G2暴龍輸球後，德瑞克也不忘到球員通道去跟杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)去噴垃圾話。

由於德瑞克瘋狂的行為，讓灣區一間電台《KBLX-FM》的總管忍無可忍做出反擊，「我們對於德瑞克的行為完全無法接受，在這裡我很高興宣布，總冠軍戰期間，我們電台將暫停播放德瑞克所有音樂，用這樣的方式來支持一支球隊，因為我們電台受到灣區和全世界聽眾喜愛。」其實這已經不是德瑞克的音樂因為NBA季後賽被禁播，在先前東區冠軍戰期間，密爾瓦基當地的電台也同樣禁播他的音樂，為了就是希望能藉由這樣的方式來支持地主隊伍。

▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲Drake跟格林噴垃圾話。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍總冠軍戰Drake
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1半人半神卡特宣布明年球季後退休

2Drake音樂遭灣區電台禁播

3哈勒戴之子第32輪獲藍鳥指名

4溫智豪「遇見對的人」決定結婚

5暴龍G3半場60比52領先

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

3索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

4台棒球環境欠佳　洪總提出3支箭

5洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366