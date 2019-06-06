NBA冠軍戰／Drake音樂遭灣區電台禁播　只為力挺勇士

▲Drake音樂遭到勇士當地電台禁播。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍本季季後賽強勢的表現，讓外界都見證了他們強大的實力，不過除了比賽之外，暴龍場邊也格外引人注目，因為身為暴龍全球推廣大使的德瑞克(Drake)總是會無所不用其極的干擾對手，現在總冠軍戰移師灣區開戰，當地電台也禁播德瑞克的音樂來力挺勇士，直到總冠軍戰結束。

身為暴龍全球推廣大使的著名說唱歌手德瑞克，在季後賽期間可說是搶盡版面，從第二輪比賽開始，他就不斷朝對手噴垃圾話，甚至帶動全場開始嘲諷對手，還時不時的去跟暴龍球員交談，先前公鹿主帥就批評德瑞克的行為嚴重影響比賽，聯盟也出面告知暴龍要求他們解決。

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只是這完全無法阻止德瑞克，到了總冠軍賽，他穿上了老柯瑞(Dell Curry)的球衣，想要給柯瑞(Stephen Curry)精神層面打擊，在場邊依舊不斷大聲慶祝跟嘲諷，G1還嗆格林(Draymond Green)是垃圾，G2暴龍輸球後，德瑞克也不忘到球員通道去跟杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)去噴垃圾話。

由於德瑞克瘋狂的行為，讓灣區一間電台《KBLX-FM》的總管忍無可忍做出反擊，「我們對於德瑞克的行為完全無法接受，在這裡我很高興宣布，總冠軍戰期間，我們電台將暫停播放德瑞克所有音樂，用這樣的方式來支持一支球隊，因為我們電台受到灣區和全世界聽眾喜愛。」其實這已經不是德瑞克的音樂因為NBA季後賽被禁播，在先前東區冠軍戰期間，密爾瓦基當地的電台也同樣禁播他的音樂，為了就是希望能藉由這樣的方式來支持地主隊伍。

▲Drake跟格林噴垃圾話。（圖／達志影像／美聯社）