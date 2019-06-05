法網／如何對付費德勒　納達爾放話：我要讓他非常難受！

▲納達爾尋求法網冠軍衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2019年法國網球公開賽進入最後階段！4強賽中將上演經典的「費納大戰」，而這也是費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）生涯第39次對決，過去納達爾取得23勝15敗的上風，但談到再次對戰費德勒的計策，納達爾受訪時表示「我必須保持強硬，讓費德勒無法在舒服的情況下回擊，我必須讓他非常難受」。

納達爾在前38次對戰中取得23勝15敗的上風，但費德勒在近5次交鋒都拿下勝利，對於聽聞費德勒表示「重返紅土比賽，就是想對決納達爾」的說法，納達爾在受訪時否認說「那不是真的，他沒有這樣說」，並強調費德勒能重返法網4強是靠著他個人全方面的表現。

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▲費德勒將在4強賽對決納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾表示，費德勒會睽違3年重返法網賽場，並且一舉打入4強，全是靠著他出色的球技，且現在費德勒身體狀況很好，讓他在紅土賽場上相當有競爭力。對於兩人即將在4強賽碰頭，納達爾說「費德勒勢必會拿出他最好的本事，同樣我也會做好準備」。

納達爾在法網的生涯成績是驚人的91勝2敗、共拿下11座法網冠軍！這2敗分別是在2009年第4輪輸給瑞典名將索德林（Robin Soderling）、2015年於4強賽敗給喬科維奇（Novak Djokovic），而費德勒也於2009年捧起生涯唯一一座法網冠軍。