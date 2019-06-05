中華男足6日對尼泊爾　英籍主帥：球員狀態顛峰該贏的就要贏

▲中華男足友誼賽對尼泊爾賽前記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導

目前FIFA世界排名125的中華男足6月6日將要在高雄和尼泊爾進行友誼賽，5日進行賽前記者會，面對排名161的尼泊爾，中華隊英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)認為，「球員們近期的狀態很好，集訓也嘗試新的東西，希望該贏下來的比賽就要贏。」

蘭卡斯特接任中華隊兵符之後，共打了一主一客的兩場友誼賽，不過以0比0踢和緬甸、0比1輸給索羅門群島，至今還未拿下勝利，也還沒有進球。蘭卡斯特認為，「我也是人也是會感覺到壓力，每場比賽都很重要，索羅門那一場是在賽季之前，球員的狀態沒有那麼好。」

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▼ 中華男足主帥蘭卡斯特。

「不過現在企業聯賽已經打了6至7場，相信球員們的狀態更加顛峰，可看性也會更增加。」蘭卡斯特說，「一直都希望可以贏，但還有運氣的成份在，只希望應該贏的比賽就應該要贏下來，一步一腳印越來越好，在世界盃會外賽之前，能夠展現我們的實力。」

至於對上尼泊爾的策略，蘭卡斯特提到，「攻擊性和策略部分，盡量把球越送到門前比較容易得分，比較有創意的去做，這場比賽對兩隊來說的是很好的經驗，對於9月的世界盃會外賽也很有正面的幫助，希望可以展現出訓練的成果，這次是索羅門一戰後第一次集訓，住的飯店和訓練的場地都很好，也嘗試許多新的東西，希望挑戰球員的極限，表現可以更好。」

▼陳柏良回歸。