法網／5日8強戰　喬帥報仇茲維列夫、蒂姆戰卡查諾夫

▲喬科維奇(Novak Djokovic)對茲維列夫要報一箭之仇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

法網5日進入第11天的賽程，男單重頭戲將由喬科維奇(Novak Djokovic)對上德國小將茲維列夫(Alexander Zverev)，這將是ATP年終賽後，雙方再次交手，「喬帥」將要報年終賽失敗之仇；另一場男單賽事則是由「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)對決卡查諾夫(Karen Khachanov)，蒂姆非常有望連4年闖入法網4強賽。

喬科維奇從去年溫網狀態逐間加溫，在年初澳網奪冠後，他已經連續拿下4座大滿貫冠軍，在本屆法網喬科維奇以頭號種子身分出戰，前面4場比賽全部以直落3晉級，狀態超級好。接下來要對戰的茲維列夫，去年ATP年終賽，茲維列夫以6比4、6比3，直落2爆冷擊敗了喬科維奇，奪下個人首座ATP年終賽冠軍，同時也成為這10年來最年輕的年終賽球王，不過喬科維奇近期狀態加溫，依舊較被看好能夠晉級4強，同時也力求在法網要報一箭之仇。

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另一場焦點賽事，則由蒂姆出戰卡查諾夫，有著「納達爾(Rafael Nadal)接班人」稱號的蒂姆，同樣是紅土戰場的強者，去年法網就奪下了亞軍，甚至在馬德里大師賽擊退費德勒(Roger Federer)，這次也是以蒂4種子的身分出戰。儘管卡查諾夫狀態同樣火燙，但這次法網僅是卡查諾夫生涯首次晉級大滿貫單打8強，比起經驗，蒂姆是更有利的一方，蒂姆能夠擊退卡查諾夫，就將連續4年打進法網4強賽。

▲蒂姆力拼連4年闖法網4強。（圖／達志影像／美聯社）