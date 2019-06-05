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「球爸」開砲！兒子是湖人未來不該被交易　痛斥華頓是毒瘤

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▲「球爸」拉佛，LaVar Ball。（圖／達志影像／美聯社）

▲「球爸」拉佛（LaVar Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

噤聲已久的「球爸」拉佛（LaVar Ball）再度開砲，接受《Fox Sports》電台訪問時表示，湖人不該拿他的兒子博爾（Lonzo Ball）當作交易戴維斯（Anthony Davis）的籌碼，湖人頭號球星詹姆斯（LeBron James）會老去，他的兒子才是球隊的未來，並且再度對前帥華頓（Luke Walton）開砲。

《Fox Sports》邀請拉佛擔任嘉賓，第一個問題就問道湖人可能會拿包括他兒子在內的陣中潛力，像鵜鶘交易明星前鋒戴維斯。拉佛表示，湖人不該這麼做，就算有詹姆斯在，湖人也需要名稱職的控球，不過就算博爾被交易他也不擔心未來發展，因為博爾的能力是能夠讓任何隊友都發揮得更好。

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拉佛更指出，詹姆斯不會離開湖人，因為大家都想要來洛杉磯發展，這座城市不只能夠讓球員聲名大噪，還能帶來更多打球以外的經濟效應，每個巨星來到洛杉磯就不會想離隊，因此他大膽斷言詹姆斯不會離開。但是詹姆斯會老去，博爾才是湖人的未來。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲博爾（Lonzo Ball）與湖人前總教練華頓（Luke Walton）。（圖／達志影像／美聯社）

對於上季詹姆斯降臨，湖人卻無法重返季後賽，拉佛把矛頭指向前帥華頓，認為他不只不知道如何使用博爾，也不會好好利用詹姆斯，華頓才是讓湖人持續在萬丈深淵的罪人。

至於新任總教練佛蓋爾（Frank Vogel），拉佛表示他很開心湖人有新的氣象，也肯定佛蓋爾，但實績還有待觀察，就算他日前接受訪問大讚他的兒子博爾，也可能是因為來到新環境的場面話。

關鍵字： 湖人球爸拉佛博爾詹姆斯
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