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法網／康塔突破零勝窘境　36年來首位英國女單4強

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▲▼ 法網，康塔（Johanna Konta） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲康塔。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

康塔（Johanna Konta）在法網女單8強賽以6比1、6比4淘汰大會第7種子、來自美國的史蒂芬斯（Sloane Stephens），生涯首度在羅蘭加洛斯晉級4強，也是英國睽違36年再度有女子選手晉級法網4強。

2015年康塔首度進到法網會內賽，但連續4年都在首輪止步，等於從來沒在法網獲勝過，而她在澳網與溫網都有打進4強的紀錄，在今年之前，法網是她唯一勝場無法開張的大滿貫賽事。

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不僅如此，康塔過往紅土賽季成績也不出色，截至2018年只拿了7勝，去年底換了札維亞洛夫（Dimitri Zavialoff）當她教練後，明顯有了改善，今年有兩場紅土賽事打進決賽，共拿了15勝。

札維亞洛夫表示，自己並沒有對康塔約束太多東西，只是讓她相信自己很出色，「讓她願意去嘗試某些目標，有時候就會錯失機會，但只要能表現出來，她是一個出色的選手。」

▲▼ 法網，康塔（Johanna Konta） 。（圖／達志影像／美聯社）

「她以前一定也試過一樣的事情，年復一年挑戰就有所改變，讓她看起來好像變了一個人似的。」札維亞洛夫說，從開始合作起，就知道會有一些改進，不論是紅土還其他賽事。

此戰康塔完全掌握戰局，兩盤只有1次破發威脅，打出25分的致勝分，史蒂芬斯說：「她顯然打得非常好，發球做得很好，今天她肯定打出自己的比賽，而我沒有真正進入比賽中，不應該是如此。」

康塔也成為英國自1983年的多莉（Jo Durie）後，再度打進法網4強的女單選手，也是繼韋德（Virginia Wade）後，再度能於3個大滿貫賽事打進4強的英國女子選手。

「這絕對是我發揮最出色的比賽之一。」康塔認為，她給自己足夠到信新，與過去確實有些不同，也覺得現在比賽和自己交手的選手，沒人有百分之百能贏的信心，不過比賽並非自己說了算，但確實證明自己的能耐。

▲▼ 法網，康塔（Johanna Konta） 。（圖／達志影像／美聯社）

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