Dewi簡廷芮淨灘跑步做公益　揮香汗力挺adidas為海開跑

▲Dewi簡廷芮獻出淨灘跑步初體驗，力挺『adidas Run For The Oceans為海開跑』系列活動。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

響應世界海洋日，新生代人氣女星 Dewi 簡廷芮特別率領年輕跑者一起在衝浪聖地金山中角灣，這回她不當校花陶敏敏，而是拿出愛運動的本性，不僅帶頭為海開跑，更獻出自己的淨灘初體驗！



▲adidas舉辦淨灘跑步活動，Dewi 簡廷芮也來助陣。（圖／adidas提供）

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「大家平常看新聞就很容易看到，像是海龜或有些海洋生物會因為誤吃塑膠而死亡，我覺得相關議題非常需要大家重視。」簡廷芮表示，自己很喜歡跑步也熱愛大海，所以能用跑步結合淨灘活動，讓這片海洋上的污染減少一點，其實很有成就感。



▲簡廷芮與adidas跑團，一同為海開跑。（圖／adidas提供）

常與姊妹們一起到海邊玩的Dewi，之前看到好友李玉璽生日時帶著粉絲一起去淨灘，當時就覺得很想參與，這次受邀加入adidas為海開跑活動，一邊跑步健身、一邊賞海景吹海風後，再與20多位年輕跑者，彎腰拾廢守護海洋，讓首度參與淨灘的簡廷芮覺得非常有意義。

▲▼彎腰拾廢守護海洋！簡廷芮獻出淨灘初體驗。（圖／adidas提供）

只是不到1個小時，大夥兒就清出數十袋海洋廢棄物，也令她感慨萬分，直呼應該從源頭做起減少垃圾，除了自備水壺、環保筷等，她也鼓勵回收再利用。簡廷芮也發現現在有愈來愈多回收再製的環保小物，她分享：「除了減量之外，重點就是看如何將資源再利用，像我腳下這雙環保跑鞋，就是由海洋塑料回收製成的，我覺得能夠把這些廢棄物再次利用，也是很棒的一件事。」



▲簡廷芮腳穿由海洋塑料回收製成的adidas跑鞋。（圖／adidas提供）

而重頭戲『adidas Run For The Oceans 為海開跑』5K 環保路跑，也將於 6/16 在福隆熱鬧登場，雖然活動已經額滿，但是簡廷芮也熱情號召粉絲加入數位公益路跑，她說：「即日起到 6/16，你只要下載指定APP，我覺得非常地有趣，你只要跑1公里，adidas 就為你捐1元美金救海洋。」不管在何處開跑，都可以響應公益數位路跑，一起讓海洋環境逐步回歸蔚藍。