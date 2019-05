海洋塑料回收再創新！　adidas全新ALPHAEDGE 4D跑鞋

▲ALPHAEDGE 4D 全新Triple White在台首次亮相,以白色的4D科技中底搭配全白鞋面,讓純淨無瑕的視覺感顛覆未來。(圖/品牌提供)



adidas ALPHAEDGE 4D全新系列,結合精密運動科學數據與創新數位製鞋技術打造,此次將有4雙鞋款一起登台,包含眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D,與首次搭配白色4D科技中底的Triple White鞋款,更有以OCEAN PLASTIC環保材質製成的ALPHAEDGE 4D PARLEY鞋款,將於6月初全球同步上市,引領全球跑者與潮流愛好者一同FEEL THE FUTURE觸動未來。



ALPHAEDGE 4D 全新Triple White在台首次亮相,不同於以往綠色中底,Triple White以白色的4D科技中底搭配全白鞋面,讓純淨無瑕的視覺感顛覆未來。另一雙機能感十足的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D,則搭配綠色中底,在視覺上衝撞出強烈對比。最特別的ALPHAEDGE 4D PARLEY,由adidas聯合海洋環保組織Parley for the Oceans共同推出,Primeknit鞋面採用OCEAN PLASTIC®海洋回收塑料製成的紗線,透過再次利用海廢塑料,協助海洋減少污染。

此次上市的adidas ALPAEDGE 4D,在鞋身外側,以熱壓的鞋面紋飾強化視覺上的流線感,鞋身後方兩側也增加TPU穩定片,優化腳踝在行進間的保護與固定。鞋底則採用頂級的德國馬牌輪胎大底,提供出色的抓地力和耐久度。adidas ALPAEDGE 4D搭載創新革命性的4D科技中底,運用運動員累積的龐大資料庫,透過數位光學合成技術(Digital Light Synthesis),設計出各部位不同密度的中底,幫助跑者更順暢地運用能量回饋。

