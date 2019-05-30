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海洋塑料回收再創新！　adidas全新ALPHAEDGE 4D跑鞋

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▲眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D搭配綠色中底，在視覺上衝撞出強烈對比。（圖／品牌提供）

▲ALPHAEDGE 4D 全新Triple White在台首次亮相，以白色的4D科技中底搭配全白鞋面，讓純淨無瑕的視覺感顛覆未來。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas ALPHAEDGE 4D全新系列，結合精密運動科學數據與創新數位製鞋技術打造，此次將有4雙鞋款一起登台，包含眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D，與首次搭配白色4D科技中底的Triple White鞋款，更有以OCEAN PLASTIC環保材質製成的ALPHAEDGE 4D PARLEY鞋款，將於6月初全球同步上市，引領全球跑者與潮流愛好者一同FEEL THE FUTURE觸動未來。
 
ALPHAEDGE 4D 全新Triple White在台首次亮相，不同於以往綠色中底，Triple White以白色的4D科技中底搭配全白鞋面，讓純淨無瑕的視覺感顛覆未來。另一雙機能感十足的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D，則搭配綠色中底，在視覺上衝撞出強烈對比。最特別的ALPHAEDGE 4D PARLEY，由adidas聯合海洋環保組織Parley for the Oceans共同推出，Primeknit鞋面採用OCEAN PLASTIC®海洋回收塑料製成的紗線，透過再次利用海廢塑料，協助海洋減少污染。

▲眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D搭配綠色中底，在視覺上衝撞出強烈對比。（圖／品牌提供）

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▲眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D搭配綠色中底，在視覺上衝撞出強烈對比。（圖／品牌提供）
  
此次上市的adidas ALPAEDGE 4D，在鞋身外側，以熱壓的鞋面紋飾強化視覺上的流線感，鞋身後方兩側也增加TPU穩定片，優化腳踝在行進間的保護與固定。鞋底則採用頂級的德國馬牌輪胎大底，提供出色的抓地力和耐久度。adidas ALPAEDGE 4D搭載創新革命性的4D科技中底，運用運動員累積的龐大資料庫，透過數位光學合成技術(Digital Light Synthesis)，設計出各部位不同密度的中底，幫助跑者更順暢地運用能量回饋。

▲眾所期待的黑色鞋面ALPHAEDGE 4D搭配綠色中底，在視覺上衝撞出強烈對比。（圖／品牌提供）

▲adidas 4D科技中底結合精密運動科學數據與創新數位製鞋技術所打造。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasALPHAEDGE 4D
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