adidas串聯全球號召「為海開跑」　6月16日福隆開跑

▲adidas串聯全球舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」。(圖/品牌提供)



體育中心/綜合報導

adidas臺灣也將於6月16日於福隆舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」5K環保路跑活動,使用跑步APP-Runtastic記錄,每跑1公里,adidas將為你捐出1美金,號召大眾一起用跑步守護海洋!

adidas長期關注海洋環境,今年再次攜手國際環保組織Parley for the Oceans合作,將在各大國際城市舉辦「Run For The Oceans為海開跑」環保路跑活動,串聯紐約、巴塞隆納與上海等地跑者,用運動改變日漸惡化的海洋塑料問題。



adidas廣召全台民眾支持環保行動,邀請熱血跑者、海洋愛好者與對環境友善的「不塑之客」共同加入限時挑戰,贏得6月16日環保路跑活動報名資格。只要關注IG官方帳號adidas_tw,即日起至6月2日止,依活動辦法秀出最愛海洋的刺青、最愛的跑步裝備等具創意的環保行動照片,即有機會獲得報名資格,完成程序後將受邀參與福隆5K的公益路跑,並獲得Runner Tee、環保水杯和環保提袋。

▲adidas國際環保組織Parley for the Oceans合作,用運動改變日漸惡化的海洋塑料問題。(圖/品牌提供)



adidas也歡迎跑者熱情參與當天的周邊活動,包含於沙灘上體驗海洋動物流瑜珈,或跟著音樂享受Live DJ Workout Party,更可伴著徐徐海風體驗手作藍染與Henna手繪。另外,現場將有更多不同的互動更認識海洋生物,並學習更多日常減塑的行動。



adidas去年舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動,全球跑者透過跑步APP-Runtastic累積里程共達100萬公里,adidas也正式捐出100萬美金投入海洋環境教育。今年,「Run For The Oceans為海開跑」活動,期待號召更多愛好海洋與環保的跑者,透過跑步讓海洋逐步回歸到純淨的蔚藍,adidas也將挑戰捐出至多150萬美金,支持Parley for the Oceans環保組織,以行動實踐守護海洋。

▲adidas舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動,透過跑步讓海洋逐步回歸到純淨的蔚藍,以行動實踐守護海洋。(圖/品牌提供)