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NBA冠軍戰／魯尼上陣勇士百回合淨勝12.6分　全隊最高

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▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼在場勇士淨勝對手12.6分全隊最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士雖然在總冠軍戰G2成功擊退暴龍，將系列戰扳成1比1平手，不過他們卻在比賽中有多名球員傷退，其中魯尼(Kevon Looney)的狀況最為嚴重，目前確定鎖骨骨折，接下來比賽都無法出戰，根據《ESPN Stats & Info》統計，魯尼在場上每百回合淨勝12.6分，是全隊最高，現在少了這名禁區悍將，對勇士勢必會造成不少影響。

魯尼在G2防守雷納德時，被「可愛」撞倒在地，隨即他就下場冰敷，比賽也沒有打完就退場，經過MRI檢查後，確診為鎖骨骨折，剩餘的賽程都無法出賽，這讓勇士禁區戰力再次受損，根據統計魯尼季後賽中，在場上每百回合勇士可以淨勝對手12.6分，是衛冕軍陣容裡最高的一員。

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在今年季後賽中，魯尼場均出賽20.3分鐘，可以貢獻7.2分、4.6籃板、0.8助攻，是相當出色的替補戰力，但現在他卻提前報銷，將對勇士造成很大傷害，因為勇士的禁區戰力已經相當薄弱。

儘管卡森斯(DeMarcus Cousins)回歸戰場，G2也找回狀態，但因為有著傷病史，勇士球團仍不敢給予過多的出賽時間，老將柏加特(Andrew Bogut)雖然有著豐富經驗，但在速度方面仍處在下風，貝爾(Jordan Bell)則是經驗較為不足，由於暴龍的內線是由小賈索坐鎮，勇士想要捍衛禁區，就需要下更多的功夫。

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼缺賽對勇士影響甚大。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士魯尼
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