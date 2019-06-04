NBA冠軍戰／運彩開盤勇士G3獲勝　仍最看好4勝2敗封王

▲勇士被看好能夠贏下G3 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G2勇士成功在客場擊退暴龍，將系列戰扳成1比1平手，接下來G3將回到灣區進行，因為有著主場優勢，台灣運彩也看好衛冕軍能夠搶下勝利，在讓分玩法，勇士讓了5.5分，賠率1.70，不讓分玩法也是看好勇士，為了總冠軍戰特別開的預測系列戰結果，依舊維持開盤號以來預估，仍是勇士4勝2敗最被看好。

成功扳平戰局的勇士，G3回到自家主場作戰，這讓他們佔據了極大優勢，儘管目前傷兵眾多，但台灣運彩開盤依舊看好勇士獲勝，讓分玩法勇士讓5.5分，賠率1.70，暴龍受讓5.5分，賠率1.80。另外在不讓分玩法上，勇士依舊被看好，勇士獲勝賠率1.35，暴龍獲勝賠率則是2.45。

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勝分差玩法則一面倒，勇士贏1至5分，賠率4.25、勇士贏6至10分賠率同樣是4.25，勇士贏11至15分，賠率4.75；；暴龍贏1至5分，賠率5.00、暴龍贏6至10分，賠率6.75、暴龍贏11至15分，賠率10.50。

在總冠軍戰期間，為了增添趣味性特別開的預測系列賽正確結果玩法，勇士仍被看好是4比2奪冠，賠率2.45，緊接著則是勇士4比1奪冠，賠率2.90，勇士4比3奪冠則是第3被看好的結果，賠率為4.25；暴龍4比3奪冠，賠率則是4.50，暴龍4勝2敗，賠率8.00，暴龍4勝1敗，賠率14.00，這是最不被看好的結果。

▲勇士仍被看好4比2奪冠。（圖／路透社）