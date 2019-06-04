達成攜手出征約定　潘政琮、俞俊安將戰美國公開賽

▲俞俊安。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

2019年美國高球公開賽，將於13日起在圓石灘球場開打，潘政琮將再次挑戰四大賽舞台，今年多了一個同伴，就是目前在NCAA發展的俞俊安，他透過資格賽以第1名的成績出線。

潘政琮在5月底的PGA巡迴賽嘉信挑戰賽取得並列第3的成績後，世界排名升上第47位，也是生涯首度闖進前50大，之後兩週未參加比賽，將直接出征美國公開賽。

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先前潘政琮打過4次美國公開賽，分別在2011年、2013年、2015年以及2017年，有兩次遭到淘汰，2013年成績並列第45名。

俞俊安2014年仁川亞運和潘政琮攜手替中華隊打下團體金牌，並在個人賽奪銅，2017年台北世大運於個人賽與團體賽都獲得銅牌，目前就讀亞歷桑納州大。

美國公開賽資格賽分本地資格賽與區域資格賽，俞俊安是3日在大峽谷與紐波特俱樂部球場進行的資格賽中以第1名成績獲得會內賽資格，繼2018年後再度打進美國公開賽。

資格賽打兩輪比桿賽，每場的出線名額，視參賽人數與選手水平增減，俞俊安兩輪繳出64與67桿成績。

潘政從也在粉絲團預告，兩人將一起在圓石灘球場舉行的美國公開賽，並秀出一起吃飯的照片，且表示這是去年底在台灣時所做的約定。