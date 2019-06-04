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華南青少棒／投手姚柏宇鬧雙胞　台南市守備穩定拚四強

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▲華南青少棒，台南市、姚柏宇。（圖／球隊提供）

▲華南青少棒，台南市有同名同姓兩位姚柏宇，左邊為國一姚柏宇、右邊為國三的姚柏宇。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

華南金控盃青少棒錦標賽8日開打，預賽A組的台南市集結市內4隊勁旅組成球隊，有趣的是兩位同名同姓姚柏宇因聯隊聚集在同一隊，他們都擁有速球實力。

台南市以民德國中為主體，集結崇明國中、歸仁國中、建興國中好手組成聯隊，崇明國中國三的姚柏宇為左投球速很快，民德國中的姚柏宇雖然是一年級但也具備近130公里的速球，教練用年紀決定背號，大姚柏宇穿5號、小姚柏宇穿18號，以此分辨兩人。

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扛1號的王牌是民德的謝維鍇，還有尹柏淮和黃聖佑也是主力投手，總教練蔡清濬表示，「謝維鍇的穩定度最好，投手調度方面受用球數限制，沒有設定先發或後援，端看球員狀況，還有他們認為自己的狀況，畢竟他們最了解自己的身體，再挑適用的人選。」

國中時期較常見投、野兼修，尹柏淮曾在U12選拔賽連3戰開轟，並入選中華隊參加亞洲盃，國中後力量再成長，投球球速也增快，將成為台南市倚重的重砲。

最近台南市為備戰華南金控盃，遠征到南投與台中市、南投縣隊交流，在市內也有與高中球隊包含南英商工、台南海事交手做最後調整，準備力拼四強。蔡清濬說，「對守備有信心，大家的穩定度都還不錯，只是有些戰術配合，需要加快腳步，目標搶勝部冠軍進四強。」

▲華南青少棒，台南市、姚柏宇。（圖／球隊提供）

▲華南青少棒，台南市隊。（圖／球隊提供）

關鍵字： 2019華南青少棒U15亞洲盃
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