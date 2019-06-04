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雷納德「巨掌」商標權遭Nike奪走　硬起來開告了

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▲雷納德想從Nike手上奪回商標。（圖／達志影像／美聯社、推特）

▲雷納德想從Nike手上奪回商標。（圖／達志影像／美聯社、推特）

記者林育正／綜合報導

暴龍頭號球星「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)去年並沒有和Nike續約，轉戰穿著New Balance戰靴。不過最近雷納德向Nike提出法律訴訟，希望奪回「巨掌」商標使用權。

2018年雷納德拒絕Nike開出的4年2200萬美元合約，幾個月後轉投New Balance。雷納德聲稱「巨掌」圖案是在過去與Nike簽約前，在大學時期由自己完成初稿設計，再由Nike專業設計團隊修改完成，但公司在未經他授權就註冊其著作權。雷納德認為在申請著作權的過程中，Nike認為logo屬於公司。「我在設計中融合自己名字的字母，我先畫了草稿，他們再為我修改。」

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「我沒有那麼擅長畫畫，喬丹牌讓它變得更好看，我對最後的完稿非常滿意。」雖然雷納德過去允許Nike在特定商品上使用logo，但他現在希望繼續把「巨掌」使用在與運動營隊或是慈善活動的服飾、鞋子和其他商品上，缺遭Nike反對，因此希望奪回商標。

在此logo當中不僅呈現雷納德的招牌巨大手掌，圖案的線條更隱約透露他的姓名字母”KL”，不過目前Nike尚未對此案發表評論。
 

關鍵字： Nike雷納德
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