華南盃青少棒／U15國手選拔周末開打　全國18縣市爭冠

▲U15世界盃中華隊慶祝拿下季軍。（圖／棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

今年度三級國手代表陸續出爐，2019年華南盃青少棒錦標賽壓軸登場，為國內三級棒球最後一個國手選拔賽，8日至16日在天母、台體大球場開打。

全國18個縣市角逐冠軍，預賽分組抽籤已經出爐，A組為臺東縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺北市、桃園市；B組為新北市、苗栗縣、澎湖縣、彰化縣、高雄市、臺中市、南投縣、嘉義市、新竹縣。兩組將分別進行雙敗淘汰制，晉級四強的決賽15至16日進行。

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冠軍隊伍將能取得U15中華隊的組訓權，不過冠軍隊伍至多不能超過6名球員入選，第二名之後名額不能超過前者，也能徵召LLB青少棒及小馬青少棒的優秀球員，以4名為限。LLB青少棒由桃園市新明國中取得中華代表權，小馬青少棒則是台北市聯隊取得代表權，參與過這兩項賽事的球員，不能重複報名華南盃。

華南盃青少棒賽去年由新北市奪冠獲得組訓權，選出全國明星隊代表中華隊出征U15世界盃，李灝宇等中華小將投打表現出色，拿下季軍好成績。今年則是要參加U15的亞洲盃，中華隊過去在亞洲盃表現亮眼，共累積6冠，不過上一屆2017年則是不敵地主日本隊屈居亞軍，今年U15亞洲盃將首度在大陸深圳舉辦，中華隊要挑戰第7冠。

▲去年U15世界盃投手李灝宇表現亮眼。（圖／棒協提供）