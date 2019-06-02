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日職／王柏融狂飆5支5壓力釋放　霸氣發文兩段話表決心

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記者黃詩崴／綜合報導

日本火腿「大王」王柏融2日交手歐力士，單場繳出5支5超猛成績單，創下旅日單場安打數新高，也讓他的打擊率重新突破3成，賽後他罕見在臉書上發文，強調自己會不斷努力訓練，屹立不搖地闖蕩下去。

王柏融賽後在臉書上發文並註記，「直到手都長繭那天，我還是會站在這裡，屹立不搖」，附上一張穿著大衣在櫻花樹下的照片。很快就吸引大批粉絲按讚留言，也有不少網友鼓勵大王，不要在乎酸民的評論。

王柏融今年頂著中職史上第一位透過入札制度旅日的球星，在日職的首個賽季一舉一動都被放大檢視，曾在中職多次拿下打擊王的他，轉戰日職還需要時間適應強度，他前一次打擊率突破3成是在4月18日，隨後陷入小低潮，儘管偶有佳作，但打擊率都低於3成，並且在4月底因傷下二軍2週左右。

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不少人認為是大王長打能力不彰，遭到球團下放二軍，但是他在經過短暫休息後重返一軍，逐漸找回打擊手感，總計15場比賽中只有3場沒有出現安打，並且在1日的比賽中敲出本季第2轟，2日比賽更是上演5支5的瘋狂表現。

王柏融賽前打擊率0.279，再經過5支5的大進補後，打擊率一舉突破3成來到0.303，在火腿陣中僅次於近藤健介的0.330，排在太平洋聯盟打擊榜上第6名。

▼王柏融2日比賽中繳出單場5支5的驚人表現。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
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